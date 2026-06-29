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Cómo conseguir entradas para Brasil vs. Costa de Marfil o Noruega: precios del Mundial, información de octavos de final, ofertas de última hora y más

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Brasil se enfrentará a Costa de Marfil o a Noruega en su próximo partido del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

El camino a cuartos pasa por East Rutherford, donde Brasil, pentacampeona, espera a Costa de Marfil o Noruega en un vibrante octavo del Mundial 2026.

Tras superar a Japón en la ronda de 32, la Seleção llega con impulso, pero consciente del peligro que le aguarda.

Su rival saldrá del duelo entre «Los Elefantes» y la letal Noruega de Erling Haaland, prometiendo un gran espectáculo en la costa este.

¿A qué hora se juega el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Costa de Marfil o Noruega?

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final
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¿Cómo comprar entradas para Brasil vs. Costa de Marfil o Noruega?

Los sorteos oficiales de entradas (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Brasil y Costa de Marfil o Noruega?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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