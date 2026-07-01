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Cómo conseguir entradas para Bélgica-EE. UU. o Bosnia y Herzegovina: precios del Mundial, información sobre los octavos de final, ofertas de última hora y más

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Bélgica se ha clasificado para los octavos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Los «Red Devils» regresarán a Seattle el lunes 6 de julio tras vencer a Senegal con un penalti de Youri Tielemans en el último minuto de la prórroga, el miércoles en el Lumen Field.

Si Bélgica quiere alcanzar los cuartos de final, el equipo de Rudi García debe vencer a la anfitriona Estados Unidos o a Bosnia y Herzegovina.

GOAL te ofrece la última información sobre entradas para el Mundial 2026, cómo conseguirlas y su precio.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Bélgica y EE. UU. o Bosnia y Herzegovina?

Este partido de octavos de final se jugará en elSeattle Stadium (Lumen Field).

¿Cómo comprar entradas para Bélgica vs. EE. UU. o Bosnia y Herzegovina?

Los sorteos oficiales de la FIFA (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Bélgica y EE. UU. o entre Bosnia y Herzegovina?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en reventa

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930 $ – 3.295 $

1.500–9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Bélgica vs. EE. UU. o Bosnia y Herzegovina en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Bélgica vs. EE. UU. o Bosnia y Herzegovina: Estado de forma

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