El Bayern deMúnich recibe al París Saint-Germain en el Allianz Arena el miércoles 6 de mayo, en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

El Bayern lidera la Bundesliga y el PSG la Ligue 1, por lo que ambos podrían llegar como campeones de sus ligas.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain?

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain?

A excepción de la final, la UEFA no vende entradas para los partidos.

Al ser la vuelta de semifinales, los boletos para el Allianz Arena son de los más buscados en Alemania.

Las entradas principales ya se agotaron a través de los canales oficiales del club.

Canales oficiales : FCBayern.com y PSG.fr (entradas agotadas).

: FCBayern.com y PSG.fr (entradas agotadas). Mercados secundarios : plataformas como StubHub ofrecen entradas de última hora.

: plataformas como StubHub ofrecen entradas de última hora. Los asientos premium de categoría 1 en la banda y los paquetes VIP son muy escasos y suelen superar los 2.500 € con acceso a salones de lujo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain?

El precio varía según los equipos, el estadio y la ronda del torneo.

La elevada demanda ha disparado los precios: las reventas arrancan en unos 1000 €.

Consulta los portales oficiales de venta de entradas de ambos clubes para conocer la disponibilidad y los precios.

Si buscas entradas de última hora, aún hay disponibles en reventas como StubHub.

¿Qué esperar del Bayern de Múnich frente al París Saint-Germain?

El Bayern, favorito tras ganar en cuartos, atesora un historial impresionante en casa.

El equipo de Vincent Kompany mostró su nivel al eliminar al Real Madrid en la ronda anterior, con una dramática victoria 4-3 en Múnich el 15 de abril.

Además, ya vencieron 2-1 al PSG en el Parc des Princes durante la fase de grupos, el 4 de noviembre, lo que les otorga una ventaja psicológica que querrán aprovechar ante su afición.

El PSG, vigente campeón de Francia, ha sido letal a domicilio: eliminó al Liverpool con un 2-0 en Anfield el 14 de abril y alcanzó las semifinales.

Pese a su derrota anterior ante el Bayern, el conjunto de Luis Enrique mostró su potencia ofensiva al vencer 5-2 al Chelsea en octavos.

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