Cómo conseguir entradas para Bad Bunny 2026: información, precios y mucho más sobre la gira mundial «DeBi TiRAR MaS FOToS»

Bad Bunny (o Benito Antonio Martínez Ocasio, para sus seres más cercanos) ha ganado una nueva oleada de seguidores desde su espectacular actuación en el descanso de la Super Bowl el pasado mes de febrero.

La sensación musical puertorriqueña dio el pistoletazo de salida a su gira mundial «DeBi TiRAR MaS FOToS» en la República Dominicana el pasado mes de noviembre, y la etapa europea arranca en mayo de este año, con fechas en numerosas ciudades, entre ellas Barcelona, Madrid, Londres y Milán.

GOAL tiene toda la información que necesitas saber, incluyendo cuánto costarán las entradas y dónde puedes comprarlas.

¿Cuándo es la gira mundial «DeBi TiRAR MaS FOToS» de Bad Bunny?

A continuación se muestran las fechas restantes de la gira mundial «DeBi TiRAR MaS FOToS» para 2026:

Fecha Lugar (ciudad) Entradas Viernes, 22 de mayo Estadio Olímpico Lluís Companys (Barcelona, España) Entradas Sábado, 23 de mayo Estadio Olímpico Lluís Companys (Barcelona, España) Entradas Martes, 26 de mayo Estadio da Luz (Lisboa, Portugal) Entradas Miércoles, 27 de mayo Estadio da Luz (Lisboa, Portugal) Entradas Sábado, 30 de mayo Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España) Entradas Domingo, 31 de mayo Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España) Entradas Martes, 2 de junio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España) Entradas Miércoles, 3 de junio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España) Entradas Sábado, 6 de junio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España) Entradas Domingo, 7 de junio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España) Entradas Miércoles, 10 de junio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España) Entradas Jueves, 11 de junio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España) Entradas Dom, 14 de junio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España) Entradas Lunes, 15 de junio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España) Entradas Sábado, 20 de junio Mekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Alemania) Entradas Dom, 21 de junio Mekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Alemania) Entradas Martes, 23 de junio GelreDome (Arnhem, Países Bajos) Entradas Miércoles, 24 de junio GelreDome (Arnhem, Países Bajos) Entradas Sábado, 27 de junio Estadio Tottenham Hotspur (Londres, Inglaterra) Entradas Domingo, 28 de junio Estadio Tottenham Hotspur (Londres, Inglaterra) Entradas Miércoles, 1 de julio Velódromo de Orange (Marsella, Francia) Entradas Sábado, 4 de julio Paris La Defense Arena (Nanterre, Francia) Entradas Domingo, 5 de julio Paris La Defense Arena (Nanterre, Francia) Entradas Viernes, 10 de julio Strawberry Arena (Estocolmo, Suecia) Entradas Sábado, 11 de julio Strawberry Arena (Estocolmo, Suecia) Entradas Martes, 14 de julio PGE Narodowy (Varsovia, Polonia) Entradas Viernes, 17 de julio Ippodromo Snai La Maura (Milán, Italia) Entradas Sábado, 18 de julio Hipódromo Snai La Maura (Milán, Italia) Entradas Miércoles, 22 de julio Estadio Rey Balduino (Bruselas, Bélgica) Entradas

Cómo comprar entradas para la gira mundial «DeBi TiRAR MaS FOToS» de Bad Bunny

Las entradas oficiales para Bad Bunny se pueden comprar a través de la página web de la gira, así como en distribuidores como Live Nation y Ticketmaster.

Para algunas fechas, como las de Londres, las entradas también se pueden adquirir directamente en el propio recinto (Tottenham Hotspur Stadium).

Hubo periodos de preventa para muchas de las fechas europeas de 2026 en la página web de Live Nation, antes de que se abriera la venta general en mayo del año pasado.

Si los fans se perdieron la venta general de entradas para la gira mundial «DeBi TiRAR MaS FOToS» en las páginas oficiales, quizá les interese recurrir a sitios de reventa como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas.

Los precios pueden ser más elevados en las plataformas de reventa, pero si estás deseando ver a Bad Bunny en directo, podrían ser la mejor opción para conseguir esas entradas tan codiciadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la gira mundial «DeBi TiRAR MaS FOToS» de Bad Bunny?

Cuando se pusieron a la venta por primera vez las entradas oficiales para la gira mundial «DeBi TiRAR MaS FOToS» de Bad Bunny, las entradas estándar partían de unos 90 €. Sin embargo, debido al uso generalizado de los precios dinámicos, los precios de las entradas variaban significativamente.

También había opciones de paquetes VIP, que iban desde los 575 € en adelante.

No olvides estar atento a la página web oficial de la gira de Bad Bunny para obtener más información, así como a sitios web de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual de entradas.

Qué esperar de la gira mundial «DeBi TiRAR MaS FOToS» de Bad Bunny

La actual gira «DeBí TiRAR MáS FOToS» de Bad Bunny es la sexta vez que recorre varios países desde 2018.

«El Rey del Trap Latino» va a darlo todo esta vez, llevando su música mágica por todo el mundo. La mayoría de sus cinco giras anteriores se limitaron a América, pero en esta ocasión visitará Asia y Oceanía por primera vez y también pasará tres largos meses (29 fechas) en Europa.

Bad Bunny ya ha encendido numerosas ciudades de todo el planeta durante la primera mitad de la gira DeBí TiRAR MáS FOToS, incluyendo San José, Buenos Aires, Sídney y una épica racha de 8 días en Ciudad de México. Ahora está a punto de llegar a Europa, con una destacada serie de 10 días en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Como era de esperar, el rapero, que ha batido todos los récords, interpretará durante su actuación éxitos de su sexto álbum en solitario, *Debi Tirar Más Fotos*, como «DTMF» y «Baile Inolvidable». Sin embargo, sus seguidores de toda la vida, Los Conejos, también disfrutarán escuchando algunos de sus clásicos más antiguos, como «La Canción» y «Dakiti».