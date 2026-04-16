Cómo conseguir entradas para Atlético de Madrid - Arsenal: precios de la semifinal de la Liga de Campeones, información del partido del 29 de abril, hora de inicio y más

El Atlético deMadrid recibe al Arsenal en el Riyadh Air Metropolitano el miércoles 29 deabril, en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.

El Atlético es cuarto en La Liga, y el Arsenal lidera la Premier; los Gunners buscan su primer título de la competición.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora comienza el partido de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Arsenal?

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid vs Arsenal de la Liga de Campeones?

Salvo la final, la UEFA no vende entradas para los partidos; cada club gestiona sus localidades.

En su lugar, cada club vende sus propias entradas.

Las semifinales de la Liga de Campeones son de las entradas más difíciles de conseguir en el fútbol.

Las entradas oficiales están reservadas para abonados y socios.

Canales oficiales : páginas web del Atlético de Madrid y del Arsenal (agotadas o con plazas limitadas).

: páginas web del Atlético de Madrid y del Arsenal (agotadas o con plazas limitadas). En el mercado secundario , plataformas como StubHub ofrecen entradas de última hora.

, plataformas como StubHub ofrecen entradas de última hora. Las entradas de tribuna central y los paquetes VIP cuestan entre 400 € y 1200 €, según el acceso al salón VIP y la ubicación.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid vs Arsenal de la Liga de Campeones?

Debido a la importancia de la semifinal, los precios se han disparado. En reventa, las entradas de Tribuna Norte arrancan en 275 €.

Consulte los portales oficiales de los clubes para comprobar disponibilidad y precios.

Si buscas entradas de última hora, aún hay disponibles en reventas como StubHub.

¿Qué esperar del Atlético de Madrid ante el Arsenal?

El Arsenal llega con gran confianza tras eliminar al Sporting de Lisboa y alcanzar su segunda semifinal consecutiva.

Sin embargo, mostrarán precaución ante un Atlético que sigue siendo uno de los locales más difíciles de Europa, tras ganar 3-2 en el global al Barcelona.

En la fase de grupos de la Liga de Campeones, el 21 de octubre, los Gunners dieron una lección de fútbol al golear por 4-0 al Atlético en el Emirates, impulsados por un doblete de Viktor Gyökeres.

Los colchoneros buscarán revancha con Antoine Griezmann como referente.

Los londinenses, en cambio, confiarán en el liderazgo y la creatividad de Martin Ødegaard para superar un duelo de mediocampo que se anticipa intenso y asfixiante.

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