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Cómo conseguir entradas para Arsenal-Newcastle United: precios, información del partido, hora de inicio y más

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Arsenal y Newcastle United, con información sobre el encuentro.

El Arsenal recibe al Newcastle United en el Emirates Stadium de Londres el sábado 25 deabril, en un partido clave para que los Gunners mantengan el liderato.

Los locales lideran la Premier League, mientras que los visitantes, decimocuartos, buscan sorprender para entrar en la parte alta de la tabla.

GOAL te cuenta dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Entradas para Arsenal vs. Newcastle.Reserva tus boletos.

¿Cuándo es el Arsenal vs Newcastle?

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¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Arsenal y Newcastle United?

Las entradas para los partidos en casa en el Emirates se gestionan mediante un sistema de sorteo para socios, y este partido de categoría B está actualmente agotado a través de los canales oficiales.

  • Canales oficiales: Arsenal.com y taquilla (entradas agotadas).
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub son la principal opción para quienes no son socios.
  • Asientos premium: prepara entre 250 y 450 £ para la grada inferior o el lateral central. Los paquetes de hospitalidad oficiales, si hay, parten de 600 £.

Reserva tus entradaspara Arsenal vs. Newcastle.

¿Qué esperar del Arsenal vs Newcastle United?

El equipo de Mikel Arteta ha mostrado gran consistencia, aunque se mantendrá alerta ante un Newcastle que suele complicarle los partidos. 

Los Gunners llegan tras un abril intenso, con una victoria clave 2-0 ante el Sporting CP el 11 de abril que reforzó su confianza en citas importantes. 

Buscarán repetir el 2-1 logrado en St. James' Park el 28 de septiembre.

Aunque el Newcastle se encuentra en la mitad inferior de la tabla, su reciente estado de forma demuestra que aún puede competir con los mejores. 

Aun así, buscarán revancha tras perder 1-0 en las últimas semanas de la temporada pasada, el 18 de mayo. 

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Premier League entre Arsenal y Newcastle United?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque cada equipo fija sus propios tramos.

En reventa, los precios arrancan en unas 145 £ para las gradas altas.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, y las mejores vistas se pagan más. Además, algunos clubes clasifican los partidos: los duelos estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, cuestan más.

La Premier League limita en 30 £ las entradas de visitante, por lo que pueden ser más asequibles.

Noticias y plantillas de los equipos

Arsenal contra Newcastle alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Arteta

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • E. Howe

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

NEW
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/12
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de enfrentamientos directos

ARS

Últimos partidos

NEW

3

Victorias

0

Empates

2

Victorias

6

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general para adultos)Rango de precios de los abonosEntradas
ArsenalEstadio Emirates31,50 £ - 141,00 £1073 £ - 2050 £Información sobre entradas
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Información sobre entradas
BournemouthVitality Stadium33,00 £ - 56,00 £633 £ – 875 £Información sobre entradas
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £–65,00 £495 £ – 598 £Información sobre entradas
Brighton & Hove AlbionEstadio American Express Community34,00 £ - 78,00 £595 £ – 860 £Información sobre entradas
BurnleyTurf Moor50,00 £–75,00 £455–500 £Información sobre entradas
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595–940 £Información sobre entradas
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Información sobre entradas
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ – 690 £Información sobre entradas
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ – 3000 £Información sobre entradas
Leeds UnitedElland Road33,00 £–56,00 £420 £ – Por confirmarInformación sobre entradas
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ - 886 £Información sobre entradas
Manchester CityEstadio Etihad58,00 £ - 75,00 £385–1030 £Información sobre entradas
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Información sobre entradas
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £–58,00 £417 £ - 811 £Información sobre entradas
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Información sobre entradas
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Información sobre entradas
Tottenham HotspurEstadio del Tottenham Hotspur48,00 £ - 109,00 £807 £ – 2015 £Información sobre entradas
West Ham UnitedEstadio de Londres30,00 £ – 120,00 £310–1.620 £Información sobre entradas
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ - 833 £Información sobre entradas

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