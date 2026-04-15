El Arsenal recibe al Newcastle United en el Emirates Stadium de Londres el sábado 25 deabril, en un partido clave para que los Gunners mantengan el liderato.

Los locales lideran la Premier League, mientras que los visitantes, decimocuartos, buscan sorprender para entrar en la parte alta de la tabla.

GOAL te cuenta dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el Arsenal vs Newcastle?

Premier League - Premier League Emirates Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Arsenal y Newcastle United?

Las entradas para los partidos en casa en el Emirates se gestionan mediante un sistema de sorteo para socios, y este partido de categoría B está actualmente agotado a través de los canales oficiales.

Canales oficiales : Arsenal.com y taquilla (entradas agotadas).

: Arsenal.com y taquilla (entradas agotadas). Mercados secundarios : plataformas como StubHub son la principal opción para quienes no son socios.

: plataformas como StubHub son la principal opción para quienes no son socios. Asientos premium: prepara entre 250 y 450 £ para la grada inferior o el lateral central. Los paquetes de hospitalidad oficiales, si hay, parten de 600 £.

¿Qué esperar del Arsenal vs Newcastle United?

El equipo de Mikel Arteta ha mostrado gran consistencia, aunque se mantendrá alerta ante un Newcastle que suele complicarle los partidos.

Los Gunners llegan tras un abril intenso, con una victoria clave 2-0 ante el Sporting CP el 11 de abril que reforzó su confianza en citas importantes.

Buscarán repetir el 2-1 logrado en St. James' Park el 28 de septiembre.

Aunque el Newcastle se encuentra en la mitad inferior de la tabla, su reciente estado de forma demuestra que aún puede competir con los mejores.

Aun así, buscarán revancha tras perder 1-0 en las últimas semanas de la temporada pasada, el 18 de mayo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Premier League entre Arsenal y Newcastle United?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque cada equipo fija sus propios tramos.

En reventa, los precios arrancan en unas 145 £ para las gradas altas.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, y las mejores vistas se pagan más. Además, algunos clubes clasifican los partidos: los duelos estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, cuestan más.

La Premier League limita en 30 £ las entradas de visitante, por lo que pueden ser más asequibles.

Noticias y plantillas de los equipos

Arsenal contra Newcastle alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Arteta Alineación probable Suplentes Manager E. Howe

Estado de forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (entrada general para adultos) Rango de precios de los abonos Entradas Arsenal Estadio Emirates 31,50 £ - 141,00 £ 1073 £ - 2050 £ Información sobre entradas Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Información sobre entradas Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ - 56,00 £ 633 £ – 875 £ Información sobre entradas Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £–65,00 £ 495 £ – 598 £ Información sobre entradas Brighton & Hove Albion Estadio American Express Community 34,00 £ - 78,00 £ 595 £ – 860 £ Información sobre entradas Burnley Turf Moor 50,00 £–75,00 £ 455–500 £ Información sobre entradas Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595–940 £ Información sobre entradas Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Información sobre entradas Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ – 690 £ Información sobre entradas Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ – 3000 £ Información sobre entradas Leeds United Elland Road 33,00 £–56,00 £ 420 £ – Por confirmar Información sobre entradas Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ - 886 £ Información sobre entradas Manchester City Estadio Etihad 58,00 £ - 75,00 £ 385–1030 £ Información sobre entradas Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Información sobre entradas Newcastle United St James’ Park 50,00 £–58,00 £ 417 £ - 811 £ Información sobre entradas Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Información sobre entradas Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Información sobre entradas Tottenham Hotspur Estadio del Tottenham Hotspur 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ – 2015 £ Información sobre entradas West Ham United Estadio de Londres 30,00 £ – 120,00 £ 310–1.620 £ Información sobre entradas Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ - 833 £ Información sobre entradas

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