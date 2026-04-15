El Arsenal recibe al Newcastle United en el Emirates Stadium de Londres el sábado 25 deabril, en un partido clave para que los Gunners mantengan el liderato.
Los locales lideran la Premier League, mientras que los visitantes, decimocuartos, buscan sorprender para entrar en la parte alta de la tabla.
GOAL te cuenta dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuándo es el Arsenal vs Newcastle?
¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Arsenal y Newcastle United?
Las entradas para los partidos en casa en el Emirates se gestionan mediante un sistema de sorteo para socios, y este partido de categoría B está actualmente agotado a través de los canales oficiales.
- Canales oficiales: Arsenal.com y taquilla (entradas agotadas).
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub son la principal opción para quienes no son socios.
- Asientos premium: prepara entre 250 y 450 £ para la grada inferior o el lateral central. Los paquetes de hospitalidad oficiales, si hay, parten de 600 £.
¿Qué esperar del Arsenal vs Newcastle United?
El equipo de Mikel Arteta ha mostrado gran consistencia, aunque se mantendrá alerta ante un Newcastle que suele complicarle los partidos.
Los Gunners llegan tras un abril intenso, con una victoria clave 2-0 ante el Sporting CP el 11 de abril que reforzó su confianza en citas importantes.
Buscarán repetir el 2-1 logrado en St. James' Park el 28 de septiembre.
Aunque el Newcastle se encuentra en la mitad inferior de la tabla, su reciente estado de forma demuestra que aún puede competir con los mejores.
Aun así, buscarán revancha tras perder 1-0 en las últimas semanas de la temporada pasada, el 18 de mayo.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Premier League entre Arsenal y Newcastle United?
El precio de las entradas en la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque cada equipo fija sus propios tramos.
En reventa, los precios arrancan en unas 145 £ para las gradas altas.
La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, y las mejores vistas se pagan más. Además, algunos clubes clasifican los partidos: los duelos estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, cuestan más.
La Premier League limita en 30 £ las entradas de visitante, por lo que pueden ser más asequibles.
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