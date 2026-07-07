Argentina, campeona del Mundial de la FIFA, remontó y venció 3-2 a Egipto el martes en Atlanta tras ir 2-0 abajo a 11 minutos del final.

Los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández sellaron la remontada de la Albiceleste de Lionel Scaloni, que avanza a cuartos de final para medirse con Suiza o Colombia.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el partido entre Argentina y Suiza o Colombia, y cuánto costarán.

¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza o Colombia?

Se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Kansas City Stadium

¿Cómo comprar entradas para Argentina vs. Suiza o Colombia?

Los principales sorteos oficiales (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas escasean.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril rige la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última chance de adquirir boletos oficiales a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza o entre Colombia y Suiza?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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