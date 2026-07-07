Argentina, campeona del Mundial de la FIFA, remontó y venció 3-2 a Egipto el martes en Atlanta tras ir 2-0 abajo a 11 minutos del final.

Los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández sellaron la remontada de la Albiceleste de Lionel Scaloni, que avanza a cuartos de final para medirse con Suiza.

La Suiza de Murat Yakin batió a Colombia 4-3 en los penaltis tras un 0-0 en 120 minutos en Vancouver.

Suiza no alcanzaba esta ronda desde que organizó el torneo en 1954, mientras que Argentina busca ser la primera selección en ganar dos Mundiales consecutivos desde Brasil 1958 y 1962.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes asegurarte una plaza para el partido entre Argentina y Suiza, y cuánto costarán.

¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza?

Este gran partido de cuartos de final se disputará en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Kansas City Stadium

¿Cómo se compran las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza?

Los principales sorteos oficiales (preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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