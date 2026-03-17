Cómo conseguir entradas para AEW: All In London 2026: fechas de All Elite Wrestling en el Reino Unido, información sobre la preventa, precios y mucho más

Los aficionados al grappling del Reino Unido están deseando volver a ver a las mayores estrellas de este deporte en acción en la capital inglesa. «All In», uno de los eventos insignia de All Elite Wrestling, regresa a Londres el 30 de agosto.

Esta será la tercera edición de «All In London», tras los destacados eventos de 2023 y 2024. Más de 100 000 aficionados llenaron el estadio de Wembley, y se espera otra multitudinaria asistencia este fin de semana festivo.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información y los detalles esenciales que necesitas para el evento All In London de AEW, incluyendo dónde puedes comprar entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo es AEW: All In London 2026?

Fecha Evento (BST) Lugar Entradas Domingo, 30 de agosto AEW All In: Londres (17:00) Estadio de Wembley (Londres, Inglaterra) Entradas

Cómo conseguir entradas para AEW: All In Londres 2026

La preventa de Live Nation para el evento de AEW, «All In: London 2026», en el estadio de Wembley, está prevista que comience a las 10:00 horas del jueves 19 de marzo.

Este periodo de preventa permanecerá abierto hasta las 9:00 de la mañana del viernes 20 de marzo, justo antes de que comience la venta al público general.

Para participar en la preventa de Live Nation, normalmente debes:

Registrarse/Iniciar sesión: Crea una cuenta o inicia sesión en la página web de Live Nation.

Crea una cuenta o inicia sesión en la página web de Live Nation. Buscar el evento: Accede a la página del evento AEW: All In London.

Accede a la página del evento AEW: All In London. Enlace de preventa: Una vez que la preventa esté activa, los miembros que hayan iniciado sesión tendrán a su disposición un botón o enlace «Comprar entradas» específico para la preventa.

Si te pierdes el periodo de preventa o tienes dificultades para comprar entradas a través de los canales oficiales, también puedes considerar sitios secundarios como StubHub, que pueden ofrecer a los aficionados la mejor oportunidad de conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para AEW: All In London 2026?

Aunque aún no se ha confirmado toda la información sobre las entradas para AEW: All In London 2026, se espera que los precios de los asientos varíen en función de su ubicación dentro del estadio de Wembley de la siguiente manera:

Asientos de la zona más baja: a partir de 30 £

a partir de 30 £ Asientos de gama media: a partir de 55 £

a partir de 55 £ Asientos premium (nivel inferior y pista): a partir de 150 £

No olvides estar atento a las páginas web de AEW y Live Nation para obtener más información, así como a sitios web de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual de entradas.

Qué esperar de AEW: All In London 2026

La edición inaugural de «All In» en 2018, organizada y promovida por las leyendas de la lucha libre Cody Rhodes y The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson), resultó ser un éxito tal que allanó el camino para la fundación de la promoción All Elite Wrestling al año siguiente.

A pesar del crecimiento y la expansión de AEW, «All In» no se incorporaría al calendario anual de la promoción hasta 2023. Volvió a cobrar vida en el Reino Unido, con más de 72 000 fervientes aficionados abarrotando el estadio de Wembley para ver a MJF defender su cinturón del Campeonato Mundial de AEW contra Adam Cole en el evento principal.

All In: London volvió al calendario de AEW al año siguiente (2024) y, una vez más, coincidió con el fin de semana festivo de agosto en el Reino Unido. Bryan Danielson (también conocido como Daniel Bryan de la WWE) se erigió en el héroe del momento al derrotar a Swerve Strickland, salvando así su carrera y haciéndose con el título.

En un cambio de planes el año pasado, «All In» se celebró en Estados Unidos, mientras que «Forbidden Door» ocupó el hueco de agosto de AEW en el Reino Unido. Sin embargo, este último se celebró en el O2 Arena ante 18 000 aficionados, por lo que la comunidad de la lucha libre británica acogerá con agrado el regreso de «All In», que volverá a celebrarse en el histórico estadio de Wembley.

Aunque los combates de «All In: London» no se confirmarán hasta que se acerque la fecha, podemos esperar que estén presentes todos los grandes nombres de AEW, como Jon Moxley, MJF, «Hangman» Adam Page y «Timeless» Toni Storm. El londinense Will Ospreay también hará sin duda su aparición. Salió victorioso en los dos anteriores eventos «All In» celebrados en la capital inglesa.