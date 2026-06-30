Esta noche el legendario Estadio Azteca vibrará cuando México, anfitrión, enfrente a Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026.
«El Tri» llega con confianza tras liderar el Grupo A, lo que ha ilusionado al país.
Enfrentará a una resistente Ecuador que sorprendió al ganar el difícil Grupo E, incluido un triunfo sobre Alemania.
¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre México y Ecuador?
El encuentro se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
¿Cuál es el próximo partido de octavos de final?
Fecha
Partido
Lugar
Entradas
Lunes 6 de julio
México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo
Estadio Azteca, México
¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre México y Ecuador?
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre México y Ecuador?
La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en reventa
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450–1.775 $
850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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