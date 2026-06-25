Cómo conseguir entradas de última hora para Jordania vs. Argentina: precios, AT&T Stadium y más

Argentina y Jordania jugarán el sábado en Dallas el último partido del Grupo J. Será una vuelta de honor para los favoritos y una despedida histórica para los debutantes.

Ya clasificada, la Albiceleste quiere mantener su imbatibilidad y Messi aumentar su cuenta de cinco goles.

Aunque ya eliminada, la orgullosa Jordania busca un resultado histórico ante uno de los grandes del fútbol mundial.

¿Cuándo se juega el Jordania-Argentina?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 27 de junio de 2026 – 20:00 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington Entradas

Calendario de Jordania en el Mundial 2026

Fecha Partido Recinto / Ciudad Resultado final / Entradas 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi’s Stadium, Santa Clara 3-1 22 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Estadio Levi’s, Santa Clara 1-2 28 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Dallas Entradas

Calendario de Argentina para el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Resultado final / Entradas 15 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Soldier Field, Chicago 3-0 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Dallas 2-0 28 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Dallas Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Jordania - Argentina?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Jordania y Argentina.

La FIFA vende entradas en distintas fases : sorteos y venta por orden de llegada.

vende entradas en distintas fases sorteos y venta por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: permite comprar entradas de reventa verificadas de forma segura a través del mercado oficial.

permite comprar entradas de reventa verificadas de forma segura a través del mercado oficial. Plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.

como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados. Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salones privados, suites y servicios exclusivos.

Todas las entradas se entregarán de forma digital a través de la aplicación oficial de la FIFA, por lo que es fundamental que los datos de la cuenta sean coherentes en todas las plataformas para facilitar las transferencias.

¿Cuánto cuestan las entradas para Jordania-Argentina?

La FIFA usa precios variables según demanda, categoría de asiento y disponibilidad.

Se espera que los encuentros con Argentina sean de los más caros de la fase de grupos, por la alta demanda y popularidad de los actuales campeones.

Por ahora, las localidades más económicas para el Jordania-Argentina oscilarían entre 120 y 250 dólares, según la ubicación y la oferta en el mercado secundario.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 450 $ 600 $ - 1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 180–320 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 120 $ - 220 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400 - 2.030

Quienes busquen los precios más bajos deberían comprar cuanto antes, pues se espera que la reventa de los partidos de Argentina suba a medida que se acerque el torneo.

Todo lo que necesitas saber sobre el AT&T Stadium

El partido entre Jordania y Argentina se jugará en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), uno de los recintos deportivos más grandes y avanzados tecnológicamente del mundo.

El estadio de los Dallas Cowboys de la NFL ha acogido eventos como la Super Bowl, la Copa América y conciertos internacionales.

Se prevé un ambiente electrizante, pues los seguidores argentinos suelen llenar el recinto en los encuentros más destacados.