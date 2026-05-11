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Cómo conseguir entradas de última hora para el Tottenham-Leeds: precios de la Premier League, información del partido del 11 de mayo, hora de inicio y más

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Tottenham y el Leeds, con información sobre el encuentro

El Tottenham recibe al Leeds United en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el lunes 11 de mayo, en un partido clave para evitar el descenso.

El Tottenham es 17.º y el Leeds 16.º.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas: dónde comprarlas y su precio.

¿Cuándo se juega el Tottenham-Leeds de la Premier League?

crest
Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Tottenham vs Leeds de la Premier League?

Hay varias opciones de compra: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, disponibles en el portal oficial de billetes del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

  1. Primero, a los abonados.
  2. Después, a socios que hayan acudido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público en general durante la venta libre.

Si buscas entradas de última hora, muchos aficionados recurren a plataformas de reventa como StubHub.

¿Qué esperar del Tottenham-Leeds?

Para los Spurs, ganar en casa es imprescindible para evitar el descenso.

El Leeds, con una temporada de altibajos, ya tiene la permanencia cerca, pero aún digiere la derrota 1-0 ante el Chelsea en la semifinal de la FA Cup el 26 de abril.

El equipo de Daniel Farke ha demostrado ser un matagigantes, especialmente tras ganar 2-1 al Manchester United en Old Trafford el 13 de abril.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham-Leeds de la Premier League?

El precio de las entradas en la Premier League varía. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen significativamente en el precio, y las vistas privilegiadas suelen tener un coste superior. Algunos clubes también clasifican los partidos: por ejemplo, los enfrentamientos estrella contra rivales de renombre pueden entrar en una categoría superior, con precios que aumentan en consecuencia.

La Premier League limita en 30 £ el precio de las entradas de visitante, por lo que pueden ser más asequibles.

Noticias y plantillas de los equipos

Historial de enfrentamientos directos

TOT

Últimos partidos

LEE

5

Victorias

0

Empates

0

Victorias

16

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

Tottenham contra Leeds alineaciones probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formación
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-2-1
31A. Kinsky23P. Porro4K. Danso13D. Udogie37M. van de Ven6J. Palhinha30R. Bentancur11M. Tel22C. Gallagher39R. Kolo Muani9Richarlison26K. Darlow6J. Rodon15J. Bijol5P. Struijk24J. Justin18A. Stach22A. Tanaka4E. Ampadu11B. Aaronson2J. Bogle9D. Calvert-Lewin
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Tottenham

Once inicial

Leeds

Manager

  • R. De Zerbi
  • D. Farke

Lesiones y suspensiones



Estado de forma

TOT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

LEE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5