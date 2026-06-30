Cómo conseguir entradas de última hora para el México vs Ecuador: precios del Mundial, información sobre el partido de octavos de final, ventas de última hora y más

Esta noche está garantizado un ambiente eléctrico en el legendario Estadio Azteca, donde los coanfitriones México se enfrentan a Ecuador en un duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 de máxima tensión.

El Tri llega a la fase eliminatoria rebosante de confianza después de acabar primero del Grupo A con un registro impecable y perfecto, lo que ha desatado una enorme ilusión en todo el país.

Se mide a una selección de Ecuador resiliente que demostró su valía al avanzar desde un duro Grupo E, con una sorprendente victoria sobre Alemania como gran momento destacado.

Asegurar asientos para choques intercontinentales de alta intensidad garantiza un ambiente eléctrico en el estadio, lleno de aficionados apasionados. Si prefieres analizar métricas del partido y hacer apuestas en directo desde tu teléfono, es muy recomendable asegurarte un bankroll reforzado. Consulta nuestra guía de promociones para descubrir hoy el último código promocional de 1xbet activo.

¿Cuándo es el saque inicial del México vs Ecuador del Mundial?

El México vs Ecuador se jugará en el histórico Mexico City Stadium (Estadio Azteca) de Ciudad de México, México.

World Cup - 1/16 30 jun 2026 - 22:00 Estadio Banorte

¿Cuál es el próximo partido de octavos de final?

Fecha Partido Ubicación Entradas lun., 6 jul. México/Ecuador vs Inglaterra /RD Congo Estadio Azteca, México Entradas

¿Cómo comprar entradas para el México vs Ecuador del Mundial?

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas del Mundial, incluidos la preventa Visa, el sorteo anticipado de entradas y el sorteo por selección aleatoria posterior al cuadro, ya han concluido.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria se encuentra ahora en mínimos históricos.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora se puso en marcha el 1 de abril. No se trata de un sorteo: las entradas se venden por riguroso orden de llegada y con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

El Mercado Oficial de Reventa de la FIFA está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

Como alternativa, los aficionados pueden acudir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para el México vs Ecuador del Mundial?

La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026.

Las entradas para la fase de grupos partieron desde solo 60 $ (para categorías específicas de aficionados), mientras que los precios para la final han llegado hasta 6.730 $, por no hablar de que los mercados secundarios y la reventa se disparan incluso por encima de esa cifra.

Precios de las entradas del Mundial 2026 de la FIFA:

Fechas Fase / Categoría Rango oficial de precios Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Dieciseisavos de final (sedes de alta demanda) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 de junio - 3 de julio Dieciseisavos de final (sedes estándar) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 de julio – 7 de julio Octavos de final 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 de julio – 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 de julio – 15 de julio Semifinales 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa Mundial de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 $ 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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