El Friburgo recibe al Braga en el Europa-Park Stadion el jueves 7 de mayo en la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League, con un billete para la final de Estambul en juego.

El Friburgo es séptimo en la Bundesliga y el Braga cuarto en la Primeira Liga; ambos buscan su primera final europea.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y su precio.

¿A qué hora empieza el partido de la Europa League entre el Friburgo y el Braga?





¿Cómo comprar entradas para el Friburgo-Braga de la Europa League?

A diferencia de la final, la UEFA no vende entradas para la fase de grupos.

En su lugar, cada club vende sus entradas a través de su propia web.

Por tanto, entra en la web del club local y sigue sus instrucciones para comprar tu entrada.

Las webs oficiales de los clubes son la forma más segura de comprar entradas para la Europa League, pero también puedes conseguirlas de última hora en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Friburgo-Braga de la Europa League?

El precio varía según los equipos, el estadio y la ronda del torneo.

Por ejemplo, una semifinal con Real Madrid o Arsenal costará más que un partido de fase de grupos en Limassol contra el Pafos.

Los clubes fijan los precios de la fase de grupos al inicio de la temporada, pero pueden subirlos en eliminatorias según rival, sede y demanda.

Consulta las webs oficiales de los clubes para conocer disponibilidad y precios.

Para última hora, revisa plataformas de reventa como StubHub.

Friburgo - Braga, Europa League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Friburgo y el Braga

Friburgo vs Braga: historial reciente de enfrentamientos directos

SCF Último partidos BRA 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Braga 2 - 1 Friburgo 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Friburgo vs Braga: Clasificación





Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado









¿Qué esperar del Friburgo-Braga?

Es la primera vez que ambos equipos alcanzan una final europea, por lo que el partido resulta decisivo para ambos.

El Braga llegó a Alemania con una ligera ventaja tras ganar 2-1 en la ida del 30 de abril. En un duelo trepidante, Demir Ege Tiknaz abrió el marcador, Vincenzo Grifo empató y, en el 92’, Mario Dorgeles dio la victoria al equipo portugués.

El Friburgo confía en su fortaleza en casa para remontar el gol de desventaja. El equipo de Christian Streich ha mostrado solidez en la Bundesliga y, tras un 1-1 ante el Bayer Leverkusen el 18 de abril, se mantiene en puestos europeos.

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