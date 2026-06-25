La República Democrática del Congo y Uzbekistán se miden este sábado en Atlanta en la última jornada del Grupo K. Ambos buscan un desenlace histórico.

Con un punto tras empatar 1-1 con Portugal y perder 1-0 ante Colombia, los Leopards necesitan ganar para aspirar a los dieciseisavos.

Mientras tanto, Uzbekistán, debutante en el torneo tras el histórico gol de Abbosbek Fayzullaev en el partido inaugural, buscará su primera victoria mundialista para salvar el orgullo.

¿Cuándo se juega el partido entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán en el Mundial de 2026?

Calendario de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston 1-1 24 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan 1-0 28 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs. Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

Calendario de Uzbekistán para el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México 1-3 24 de junio de 2025 Portugal vs. Uzbekistán NRG Stadium, Houston 5-0 28 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs. Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales del Mundial (incluidos la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, las entradas disponibles en las primeras fases son muy escasas.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: Ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son útil para los partidos eliminatorios con gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el Congo vs. Uzbekistán en Atlanta, los precios más bajos resultan atractivos para quienes quieren vivir un momento histórico. Como Uzbekistán debuta y los Leopards regresan al escenario mundial, se espera mucha demanda para este último partido de grupo en el Mercedes-Benz Stadium.

En el mercado oficial, las entradas más baratas cuestan entre 120 y 200 dólares en las gradas superiores. En el mercado secundario, los precios parten de 450 a 600 dólares.

Desglose:

Categoría 3 (gradas superiores): 120–450 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 500–950 dólares

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.000 – 2.200 dólares

Hospitalidad/VIP: 3.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Atlanta es un importante nudo de transporte y el partido es clave para ambas selecciones, por lo que la demanda local y de visitantes es alta. Para quienes buscan ahorrar, lo mejor es adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium.

Todo lo que necesitas saber sobre el Mercedes-Benz Stadium

El recinto de Georgia, designado oficialmente como Atlanta Stadium y conocido como Mercedes-Benz Stadium para el torneo, es una obra maestra de innovación arquitectónica y el primer estadio deportivo profesional de Norteamérica en obtener la certificación LEED Platino.

Ubicado en el centro de Atlanta, posee un techo retráctil único: ocho paneles triangulares translúcidos que se mueven en conjunto para simular el diafragma de una cámara.

Para el Mundial de 2026 tendrá una capacidad aproximada de 75 000 espectadores.



