Cómo conseguir entradas de última hora para el Brentford-Fulham: precios, horario del partido y más

El Brentford recibe al Fulham en el Gtech Community Stadium de Londres el sábado 18 de abril, en un derbi del oeste de Londres que podría definir aspiraciones europeas.

El Brentford es séptimo, y el Fulham duodécimo, a solo tres puntos, en la pugna por un puesto europeo.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Brentford vs Fulham en la Premier League?

Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Brentford y el Fulham?

Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de billetes del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases.

Primero, a los abonados. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta general.

Para entradas de última hora, muchos aficionados recurren a plataformas secundarias como StubHub.

¿Qué esperar del Brentford vs Fulham?

El Brentford ha convertido su estadio en una fortaleza, pero llega con ganas de revancha. En la ida, el 20 de septiembre, el Fulham ganó 3-1 en Craven Cottage con un doblete de Alex Iwobi.

Sin embargo, los de Thomas Frank han mostrado gran resistencia y el 4 de abril sumaron un valioso punto al empatar 0-0 con el líder Chelsea.

A seis jornadas del final, el séptimo puesto del Brentford peligra por el buen momento de Everton y Brighton.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford-Fulham de la Premier League?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho: cada club fija sus propios tramos según edad (adultos, jóvenes, estudiantes y mayores), aunque las condiciones cambian de un equipo a otro.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, pues las mejores vistas cuestan más. Algunos clubes además dividen los partidos por categorías: los duelos más destacados suben de precio.

La Premier League limita a 30 £ las entradas de visitante, por lo que esas localidades suelen ser más baratas.

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Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (entrada general para adultos) Rango de precios de los abonos Entradas Arsenal Estadio Emirates 31,50 £ - 141,00 £ 1073 £ - 2050 £ Información sobre entradas Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Información sobre entradas Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Información sobre entradas Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £–65,00 £ 495 £ – 598 £ Información sobre entradas Brighton & Hove Albion Estadio American Express Community 34,00 £ - 78,00 £ 595–860 £ Información sobre entradas Burnley Turf Moor 50,00 £–75,00 £ 455 £ – 500 £ Información sobre entradas Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Información sobre entradas Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Información sobre entradas Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Información sobre entradas Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ – 3000 £ Información sobre entradas Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ – Por confirmar Información sobre entradas Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ - 886 £ Información sobre entradas Manchester City Estadio Etihad 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1030 £ Información sobre entradas Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Información sobre entradas Newcastle United St James’ Park 50,00 £–58,00 £ 417 £ – 811 £ Información sobre entradas Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Información sobre entradas Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Información sobre entradas Tottenham Hotspur Estadio del Tottenham Hotspur 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ – 2015 £ Información sobre entradas West Ham United Estadio de Londres 30,00 £ - 120,00 £ 310–1.620 £ Información sobre entradas Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Información sobre entradas

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