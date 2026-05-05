El Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres el martes 5 demayo, en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA.

El Arsenal lidera la Premier League y el Atlético es cuarto en La Liga; ambos ven la final a su alcance.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Atlético de Madrid?

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Atlético de Madrid?

A diferencia de la final, la UEFA no vende entradas para otros partidos.

Al ser la vuelta de semifinales, estos boletos son de los más complicados de conseguir en la historia reciente del club, y las asignaciones para socios ya están agotadas.

Canales oficiales : Portal de entradas de Arsenal.com (entradas agotadas).

Mercados secundarios : plataformas como StubHub ofrecen entradas de última hora.

Servicios VIP: los paquetes Club Level y Executive Box, desde 1.595 £ hasta más de 12.000 £ por suite privada, son la única opción directa del club.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Atlético de Madrid?

El precio de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA depende de los equipos, el estadio y la ronda del torneo.

La alta demanda ha llevado los precios a niveles récord: en reventa, las entradas para las gradas Clock End y North Bank arrancan en unos 245 £.

Consulta los portales oficiales de los clubes para comprobar disponibilidad y precios.

Si buscas opciones de última hora, hay entradas disponibles en plataformas de reventa como StubHub.

¿Qué esperar del Arsenal frente al Atlético de Madrid?

El Arsenal llega en plena forma, luchando por un histórico doblete de Premier League y Champions tras consolidar su liderato con un 2-0 al Sporting de Lisboa el 11 de abril.

Para Mikel Arteta es el último escollo antes de una posible primera Champions, y los Gunners quieren hacer de su feudo londinense una fortaleza.

El Arsenal guarda un recuerdo amargo de su último enfrentamiento con el Atlético de Madrid en el Emirates, el 21 de octubre. A pesar de ganar 4-0, el marcador no reflejó lo reñido y agotador que fue el partido.

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