Colombia y Portugal se miden este fin de semana en Miami en un duelo del Grupo K que define el primer puesto para los dieciseisavos de final.

Los Cafeteros, ya clasificados con seis puntos, buscan mantener su récord perfecto ante una peligrosa potencia europea.

Tras golear 5-0 a Uzbekistán, con Cristiano Ronaldo haciendo historia al anotar en su sexta Copa, Portugal necesita un punto para avanzar, pero aspira al primer lugar.

¿Cuándo se juega el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial de 2026?

Calendario de Colombia en el Mundial 2026:

Colombia regresa a la Copa tras ausentarse en Catar 2022. Este es el calendario del Grupo K:

Fecha Partido Lugar Entradas Miércoles 17 de junio Uzbekistán - Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México 1-3 Martes 23 de junio Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron (Zapopan) 1-0 Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock (Miami Gardens) Entradas

Calendario de Portugal para el Mundial 2026

Los aficionados esperan ver a Cristiano Ronaldo y a la Selección de Portugal este verano en Norteamérica. Próximos partidos del Mundial:

Fecha Partido Lugar Entradas Miércoles 17 de junio Portugal vs. República Democrática del Congo NRG Stadium (Houston) 1-1 Martes 23 de junio Portugal vs. Uzbekistán Estadio NRG (Houston) 5-0 Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock (Miami Gardens) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Colombia y Portugal?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial (incluidos la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la altísima demanda, quedan muy pocas entradas disponibles en las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub , especialmente para los partidos de eliminación directa de mayor demanda, aunque los precios suelen superar el valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Colombia-Portugal?

La FIFA usa precios variables: desde 60 dólares en fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Hard Rock Stadium

El Hard Rock Stadium es un recinto multifuncional de Miami Gardens, Florida. Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL desde 1987 y de los Miami Hurricanes de la NCAA desde 2008.

Además, ha acogido seis Super Bowls, dos Series Mundiales de la MLB (cuando los Florida Marlins jugaban allí) y WrestleMania XXVIII. También alberga cada año el Miami Open de tenis y el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami.

Tras la final de la Copa América 2024, el recinto confirma su experiencia en grandes eventos futbolísticos. Hace dos años, Argentina —con Lionel Messi, del Inter de Miami— venció 1-0 a Colombia en la prórroga y celebró el título ante un público entusiasta.

El Hard Rock Stadium es uno de los 16 estadios que acogerán la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Norteamérica. Con un aforo de 65 000 espectadores, el segundo menor de los 11 estadios estadounidenses, este recinto de Miami albergará siete partidos, incluido el encuentro por el tercer puesto.