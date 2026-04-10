Coachella regresa a California en los dos próximos fines de semana con un cartel espectacular.

En esta ocasión, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y Anyma encabezarán el cartel del festival en lo que promete ser una actuación inolvidable para los aficionados a la música de todo el mundo.

En GOAL encontrarás toda la información para comprar tus entradas, desde la venta oficial hasta plataformas de reventa de confianza.

¿Cuándo es Coachella 2026?

Coachella 2026 se celebrará del 10 al 19 de abril de 2026.

Cuándo Del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril Dónde Indio, California Entradas Entradas

¿Dónde comprar entradas para Coachella 2026?

Las entradas para Coachella 2026 se agotaron en menos de una semana tras ponerse a la venta el 19 de septiembre de 2025 en la web del festival. Sin embargo, aún puedes apuntarte a las listas de espera oficiales para conseguir cualquier entrada que se libere.

Si no consigues entradas en la web oficial, no te preocupes. Puedes recurrir al mercado secundario (StubHub, Viagogo) para comprar entradas de última hora a otros aficionados.

Nota: Todas las entradas están sujetas a disponibilidad y pueden agotarse en cualquier momento.

¿Cuánto cuestan las entradas para Coachella 2026?

Los precios varían según recinto, ubicación y demanda. Existen cuatro opciones de entrada. A continuación, te mostramos lo que incluye cada paquete para que elijas el que mejor se adapte a ti:

Entrada general desde 549 $: acceso a todos los días y a las zonas de acampada general.

acceso a todos los días y a las zonas de acampada general. Entrada general + transporte de 3 días desde 679 $: incluye pase de transporte de Coachella, entrada al recinto y a las zonas de acampada de entrada general.

incluye pase de transporte de Coachella, entrada al recinto y a las zonas de acampada de entrada general. Paquete de 4 entradas generales: 4 pases de entrada general, con un ahorro de 10 $ por pase.

4 pases de entrada general, con un ahorro de 10 $ por pase. VIP desde 1199 $: acceso al recinto, a todas las zonas VIP y a las áreas de acampada general.

En reventa puedes encontrar precios más bajos cerca del evento, pero suelen subir a medida que se agotan.

Programa y cartel de Coachella 2026

Coachella

¿Quiénes actuarán en Coachella 2026?

Los cabezas de cartel son Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y Anyma. Habrá dos fines de semana idénticos con actuaciones extra de The XX, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, BIGBANG y más. También se presentarán Disclosure, Turnstile, Kaskade, KATSEYE, Laufey, Clipse, Interpol, Ethel Cain y más artistas por confirmar.

Para Justin Bieber, esta será la primera vez que encabece el cartel de Coachella. El cantante canadiense ha participado como artista invitado junto a otros intérpretes en el escenario, como Ariana Grande, Daniel Caesar, Chance the Rapper, Tems y Wizkid. Sin embargo, Bieber nunca ha actuado en Coachella como cabeza de cartel, y esta actuación también supondrá su primer concierto en directo en más de tres años, ya que su última actuación tuvo lugar en septiembre de 2022.

Será la segunda vez de Karol G en Indio tras su debut en 2022; la colombiana presentará su álbum Tropicoquet, publicado en junio de 2025, en su primer concierto completo desde entonces. También actuó en el descanso de un partido de la NFL entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en el Corinthians Arena de São Paulo.

Si prefieres rock o punk de los 70 y 80, están Devo, David Byrne, Iggy Pop y Black Flag; y para los 90, Moby, Groove Armada y Röyksopp. El cartel puede cambiar si algún artista cancela.

¿Dónde se celebrará Coachella 2026?

Como es habitual, se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California.

Este recinto, ubicado en el valle de Coachella, es un amplio campo en una zona desértica a unas dos horas al este de Los Ángeles, en el condado de Riverside.

Si buscas alojamiento en Indio para Coachella 2026, reserva con antelación.

Indio ofrece hoteles, villas y apartamentos de todo tipo, así que reserva cuanto antes para disfrutar del que es, sin duda, el festival más grande de Estados Unidos.