Cómo conseguir entradas de última hora para Chelsea-Manchester United: precios, horario y datos del partido

El Chelsea recibe al Manchester United en Stamford Bridge, Londres, el sábado 18 deabril, en un duelo clave para el dominio europeo y la lucha por un puesto entre los cuatro primeros.
El Chelsea es sexto en la Premier, mientras que el United, tercero, le saca siete puntos; ambos luchan por un billete para la próxima Liga de Campeones.
GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuándo se juega el Chelsea vs Manchester United en la Premier League?
¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Chelsea y el Manchester United?
Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de billetes del club.
Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases.
- Primero, a los abonados.
- Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
- Por último, al público en general durante la venta general.
Para entradas de última hora, muchos recurren a plataformas secundarias como StubHub.
¿Qué esperar del Chelsea vs Manchester United?
Es un clásico de seis puntos en la recta final de la temporada.
El United llega al oeste de Londres como uno de los equipos que más ha mejorado, en puestos de podio y con una racha que lo ha catapultado respecto a la temporada pasada.
El Chelsea, en cambio, busca acercarse al grupo de cabeza. Su rendimiento ha sido irregular: tras brillar a ratos, cayó 3-0 ante el Everton el 21 de marzo, exposición que los delanteros del United querrán aprovechar.
En la ida, el United ganó 2-1 en Old Trafford el 20 de septiembre gracias a su acierto ante la portería.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester United?
El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian de un equipo a otro.
Además, la ubicación de la butaca afecta al coste: las mejores vistas se pagan más. Algunos clubes también categorizan los encuentros; los duelos de mayor cartel tienen precios más altos.
La Premier League limita en 30 £ el precio de las entradas de visitante. Si buscas ahorrar, considera los partidos fuera de casa.
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