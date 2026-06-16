La actual campeona del mundo, Argentina, se medirá a Argelia el 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, en su ruta hacia la gloria en la Copa del Mundo de 2026.

En la fase de grupos, Argentina buscará confirmar su condición de favorita y defender el título, mientras Argelia, con su espíritu de «Guerreros del Desierto», aspira a un resultado histórico ante la mejor selección del mundo.

¿Cuándo es el partido entre Argentina y Argelia?

Fecha Partido (hora local de inicio) Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas Entradas

Partidos de Argentina en el Mundial

Fecha Partido Lugar Entradas Junio de 2026 Argentina vs. Jordania Levi's Stadium, Santa Clara Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia GEHA Field at Arrowhead Entradas 21 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington Entradas

Partidos de Argelia en el Mundial

Fecha Calendario Lugar Entradas Junio de 2026 Jordania vs. Argelia Levi's Stadium, Santa Clara Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia GEHA Field at Arrowhead Entradas Junio de 2026 Argelia vs. Austria GEHA Field en Arrowhead Entradas

Cómo comprar entradas para el partido entre Argentina y Argelia

Ya finalizaron los sorteos oficiales de la FIFA (incluidos la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA. Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo. Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Argelia?

La FIFA usa precios dinámicos para el torneo de 2026. Se esperaba que los boletos de fase de grupos costaran desde 60 dólares, pero la realidad del mercado en mayo de 2026 es distinta.

En mayo de 2026, en el mercado secundario el precio de las entradas más baratas para Argentina vs Argelia oscila entre 970 y 1250 dólares, mientras que las localidades premium (Categoría 1) superan los 1700 dólares.

Categoría Rango actual del mercado (estimado) Notas Categoría 1 1.650 $ - 3.400 $ Las mejores vistas laterales, gradas inferiores/intermedias Categoría 2 1 400–1 600 $ Esquinas y gradas de nivel medio-alto Categoría 3 970–1300 $ Anfiteatro y detrás de las porterías Categoría 4 Agotadas / Plazas limitadas Reservadas principalmente para residentes del país anfitrión.

¿Qué esperar del partido entre Argentina y Argelia?

Argentina llega como referente de la excelencia y podría ser el adiós de algunas figuras legendarias.

Argelia, con un estilo técnico y una fiel afición, suele elevar su nivel ante grandes rivales, así que el azul y blanco de la Albiceleste competirá en las gradas con el verde de los Fennec Foxes.

Kansas City es conocida como la capital del fútbol de EE. UU. El Arrowhead Stadium se ha remodelado para ampliar el campo, aunque mantiene sus gradas empinadas que acercan al público a la acción.

Si asistirás, llega temprano: la ciudad es famosa por sus fiestas previas y se espera que las zonas de aficionados del Truman Sports Complex sean de las mejores del país.