Cómo comprar entradas para Turquía vs. Paraguay: precios de boletos para el Mundial, información sobre Levi's Stadium y más

Turquía y Paraguay se enfrentan en el Mundial 2026, en la segunda jornada del Grupo D.
GOAL te dice cómo conseguir entradas: dónde comprarlas, precios y datos del estadio.
¿Cuándo se juega el partido entre Turquía y Paraguay en el Mundial de 2026?
Calendario de Turquía en el Mundial 2026
Fecha
Partido
Lugar
Entradas
13 de junio de 2026
Australia vs. Turquía
Estadio BC Place, Vancouver
19 de junio de 2026
Turquía vs. Paraguay
Estadio Levi's, Santa Clara
26 de junio de 2026
Turquía vs. Estados Unidos
Estadio SoFi, Inglewood
Calendario de Paraguay para el Mundial 2026
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
12 de junio de 2026
Estados Unidos vs. Paraguay
Estadio SoFi, Inglewood
19 de junio de 2026
Turquía vs. Paraguay
Estadio Levi's, Santa Clara
26 de junio de 2026
Paraguay vs. Australia
Estadio Levi's, Santa Clara
¿Cómo comprar entradas para el partido Turquía vs. Paraguay?
Los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial (incluidos la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios) han concluido. Debido a una demanda sin precedentes, la disponibilidad de entradas en las fases iniciales es ahora extremadamente limitada.
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de compra directa a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.
¿Cuánto cuestan las entradas para Turquía-Paraguay?
Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía al partido.
Para el encuentro Turquía-Paraguay, las entradas más económicas rondan los 400-550 dólares y resultan ideales para quienes cuentan con un presupuesto limitado. Al tratarse del último y decisivo partido de la fase de grupos para la selección anfitriona, se prevé una demanda muy alta.
Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.
Desglose:
- Categoría 3 (gradas superiores): 400–750 dólares
- Categoría 2 (gradas intermedias): 800–1300 USD
- Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.500–3.500 dólares
- Hospitalidad/VIP: 4.000 dólares o más
Los precios pueden cambiar según la demanda. Se espera una alta demanda local, ya que California es un destino clave y sede del equipo anfitrión. Para quienes buscan ahorrar, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y así disfrutar del partido en el Levi's Stadium.
Todo lo que necesitas saber sobre el Levi's Stadium
Considerado uno de los estadios más sostenibles del mundo, cuenta con un «techo vivo» y paneles solares que abastecen su energía en días de partido.
Puede ampliarse para albergar a unos 71 000 espectadores en los principales partidos internacionales de fútbol y acogerá seis encuentros del Mundial de 2026, incluido uno de la ronda de 32 el 1 de julio.
Un tejado verde de 27 000 pies cuadrados sobre la torre de palcos regula la temperatura y ofrece un aspecto único en las imágenes aéreas.
Además, su conexión Wi-Fi es una de las más rápidas del mundo y puede soportar el streaming y la compartición de contenidos de decenas de miles de aficionados a la vez.