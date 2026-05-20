Turquía y Paraguay se enfrentan en el Mundial 2026, en la segunda jornada del Grupo D.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega Turquía vs. Paraguay en el Mundial 2026?

Consulta el calendario de Turquía en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Australia vs. Turquía Estadio BC Place, Vancouver Entradas 19 de junio de 2026 Turquía vs. Paraguay Estadio Levi's, Santa Clara Entradas 26 de junio de 2026 Turquía vs. Estados Unidos Estadio SoFi, Inglewood Entradas

Calendario de Paraguay para el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Estados Unidos vs. Paraguay Estadio SoFi, Inglewood Entradas 19 de junio de 2026 Turquía vs. Paraguay Estadio Levi's, Santa Clara Entradas 26 de junio de 2026 Paraguay vs. Australia Estadio Levi's, Santa Clara Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Turquía vs. Paraguay?

Las principales loterías oficiales de entradas para la Copa del Mundo (incluidas la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios) ya finalizaron. Debido a la alta demanda, la disponibilidad de entradas en las fases iniciales es ahora muy limitada.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real, última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son útil para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Turquía y Paraguay?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Turquía-Paraguay, hoy son de las más económicas y accesibles para quienes tienen presupuesto limitado. Al ser el último partido de la fase de grupos del anfitrión, se prevé una altísima demanda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan los 400-550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800-1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. California es un destino internacional y sede del equipo anfitrión, por lo que la demanda local será muy alta. Para quienes tengan un presupuesto limitado, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar de este gran partido en el Levi's Stadium.

Todo lo que necesitas saber sobre el Levi's Stadium

Levi's Stadium es uno de los recintos más sostenibles del mundo, gracias a su “techo vivo” y a los paneles solares que cubren sus necesidades energéticas en días de partido.

Puede ampliarse para albergar a unos 71 000 espectadores en grandes partidos internacionales. Acogerá seis encuentros de la Copa del Mundo de 2026, incluido uno de la ronda de 32 el 1 de julio.

Un techo verde de 27 000 pies cuadrados sobre la torre de palcos regula la temperatura y ofrece un aspecto único en las imágenes aéreas.

Además, al ser sede del equipo de Silicon Valley, ofrece una de las conexiones Wi-Fi más rápidas de cualquier recinto deportivo, capaz de gestionar a decenas de miles de aficionados que transmiten y comparten contenido al mismo tiempo.