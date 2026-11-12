Cómo comprar entradas para Oliveira vs. Lopes en UFC 335: Fechas en Las Vegas, precios de las entradas y más

La Ultimate Fighting Championship regresa a Las Vegas el 12 de diciembre de 2026 con un gran evento. UFC 335 llegará al T-Mobile Arena con una cartelera repleta de acción en la que participarán algunas de las mayores estrellas de las artes marciales mixtas.

En el esperado combate estelar, Charles Oliveira pondrá en juego su título BMF frente a Diego Lopes. La pelea coestelar enfrentará a los pesos pesados Alex Pereira y Sergei Pavlovich en una noche que promete ser inolvidable para los aficionados.

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¿Cuándo es UFC 335?

Fecha y hora Combate Lugar Entradas Sábado, 12 de diciembre de 2026 Oliveira contra Lopes T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos Entradas

¿Dónde comprar entradas para UFC 335?

La mejor opción para encontrar entradas es acudir directamente a la taquilla oficial del recinto o a los distribuidores principales de UFC, como AXS. Las entradas suelen ponerse a la venta por fases. La preventa suele estar reservada a los miembros del UFC Fight Club y a los suscriptores del boletín, que tienen así la primera oportunidad de conseguir sus localidades. Después de esta fase inicial, se abre la venta al público general.

Si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a StubHub. El mercado de reventa te permite encontrar localidades para este gran evento de pago por visión incluso cuando ya no quedan entradas en los canales de venta principales.

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¿Cuánto cuestan las entradas para UFC 335?

Los precios de las entradas para esta gran cartelera varían según la ubicación elegida dentro del T-Mobile Arena de Las Vegas. Al comprarlas directamente al distribuidor oficial, los precios suelen partir de unos 250 dólares para las localidades de las secciones superiores, que ofrecen la forma más asequible de ver los combates en directo.

Si se agotan las entradas disponibles en la venta general oficial, plataformas de reventa como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir localidades a última hora. En el mercado de reventa, los precios parten actualmente de unos 329 dólares.

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Todo lo que necesitas saber sobre UFC 335

UFC 335 apunta a ser uno de los eventos de pago por visión más emocionantes del año, con una cartelera cargada de combates en la capital mundial de la lucha. Charles Oliveira y Diego Lopes disputarán el título BMF en un combate estelar a cinco asaltos que promete mucha acción dentro del octágono. En la pelea coestelar, el campeón del peso semipesado Alex Pereira subirá al peso pesado para enfrentarse al peligroso Sergei Pavlovich. Los aficionados que acudan al T-Mobile Arena podrán disfrutar de una noche completa de combates preliminares y de la cartelera principal, con destacados aspirantes y talentos emergentes.