Cómo comprar entradas para México vs. Corea del Sur: precios de boletos para el Mundial, detalles del Estadio Akron y más

El 18 de junio México y Corea del Sur se verán las caras en el Estadio Akron, y Guadalajara será un hervidero. México, anfitrión del Mundial 2026, siempre cuenta con apoyo incondicional; reserva hoy tus entradas y únete a la fiesta de 48 000 aficionados.

En 1970 y 1986 los estadios se llenaron, y este verano se espera lo mismo. No te pierdas a El Tri en acción: reserva hoy tus entradas.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Copa del Mundo entre México y Corea del Sur?

Fecha Hora (saque inicial) Lugar Entradas Jueves 18 de junio Grupo A: México vs. Corea del Sur (19:00 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de México en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Jueves 11 de junio México vs. Sudáfrica (13:00 CST) Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas Jueves 18 de junio México vs. Corea del Sur (19:00 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas Miércoles 24 de junio México vs. República Checa (19:00 h CST) Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Corea del Sur en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Jueves 11 de junio Corea del Sur vs. República Checa (20:00 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas Jueves 18 de junio Corea del Sur vs México (19:00 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas Miércoles 24 de junio Corea del Sur vs. Sudáfrica (19:00 h CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre México y Corea del Sur?

Las entradas oficiales para el Mundial 2026 se venden en la web de la FIFA desde septiembre de 2025.

La fase de venta de última hora, última etapa oficial, inició el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si no obtuviste boletos en etapas anteriores, aquí tienes las opciones de reventa:

El canal oficial es el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets. La plataforma, lanzada en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y estará activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) atiende a residentes de México.

Vendedores externos como StubHub también ofrecerán entradas para la Copa del Mundo de 2026.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, estar preparado para comprar rápido y tener los datos de pago listos.

¿Cuánto cuestan las entradas para México vs. Corea del Sur?

Las entradas se dividen en varias categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios oficiales han variado según la fase de venta. En la fase de grupos, para aficionados fuera de las naciones anfitrionas, oscilaron entre 75 y 2.735 dólares.

Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

Historial de enfrentamientos entre México y Corea del Sur

Fecha Calendario Resultado Lugar 20 de septiembre de 2025 Amistoso: México vs Corea del Sur 2-2 Nashville (EE. UU.) Noviembre de 2020 Amistoso: México vs. Corea del Sur 3-2 Wiener Neustadt (Austria) Junio de 2018 Copa Mundial de la FIFA: Corea del Sur 1-2 México 1-2 Rostov del Don (Rusia) Enero 2014 Amistoso: México 4–0 Corea del Sur 4-0 San Antonio (EE. UU.) Febrero de 2006 Amistoso: México vs. Corea del Sur 0-1 Los Ángeles (EE. UU.) Enero de 2002 Copa Oro de la CONCACAF: México vs. Corea del Sur 2-4 (penaltis) Pasadena (EE. UU.) Junio de 2001 Copa de Confederaciones de la FIFA: Corea del Sur 2-1 México 2-1 Ulsan (Corea del Sur) Junio de 1998 Copa Mundial de la FIFA: Corea del Sur 1–3 México 1-3 Lyon (Francia) Agosto de 1989 Copa Marlboro: México 4-2 Corea del Sur 4-2 Los Ángeles (EE. UU.) Diciembre de 1985 Torneo de cuatro equipos: México 2-1 Corea del Sur 2-1 Guadalajara, México Diciembre de 1985 Amistoso: Corea del Sur 1-2 México 1-2 Los Ángeles (EE. UU.) Febrero de 1981 Amistoso: México vs. Corea del Sur 4-0 Ciudad de México, México Febrero de 1980 Amistoso: México 4–0 Corea del Sur 0-1 Los Ángeles (EE. UU.)

Predicción del partido de la Copa del Mundo entre México y Corea del Sur

México llegó a cuartos de final en los Mundiales que organizó en 1970 y 1986 y ahora aspira a repetir esa hazaña. “El Tri” buscará resarcirse tras quedar eliminado en la fase de grupos de Catar 2022, su primera caída en la primera ronda desde 1978.

Además, la selección mexicana no pierde en casa desde octubre de 2018 (1-0 ante Chile), suma 22 partidos sin derrota y sigue ampliando la racha.

Su rival en el Estadio Akron, Corea del Sur, también tiene un historial sólido: se ha clasificado para los últimos diez Mundiales, desde México '86, y tras pasar a eliminatorias en Catar 2022 busca avanzar en dos ediciones consecutivas por primera vez.

Su mejor actuación llegó en 2002, cuando coorganizó el torneo con Japón: venció a Portugal, Italia y España antes de que Alemania detuviera su sueño en semifinales.

Será su tercer duelo mundialista: México ganó 3-1 en Francia 1998 con doblete de Luis Arturo Hernández y un tanto de Ricardo Peláez, tras ir 1-0 abajo al descanso.

En 2018 se repitió el 2-1, con tantos de Carlos Vela y Javier Hernández para México, mientras que Son Heung-min recortó distancias al final.

¿Dónde se juega el México-Corea del Sur?

El Estadio Akron, antes llamado Estadio Omnilife y Estadio Chivas, es un recinto multiusos de Zapopan, cerca de Guadalajara. Inaugurado en 2010, es la casa del C.D. Guadalajara de la Liga MX.

Además del fútbol, el Estadio Akron ha acogido otros eventos deportivos y de entretenimiento. Han actuado allí Elton John, Coldplay, The Weeknd y Shakira, y en 2023 el boxeador mexicano Canelo Álvarez se enfrentó a John Ryder en este escenario.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 48 000 espectadores y, además del México vs. Corea del Sur, albergará otros tres partidos de la fase de grupos.