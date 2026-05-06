Cómo comprar entradas para las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA 2026: fecha de inicio, próximos partidos y equipos a seguir

La batalla por el Oeste es implacable. En la fase decisiva de los playoffs de la NBA 2026, los equipos restantes luchan por el trofeoOscar Robertson y el pase a las Finales.

El camino hacia el Trofeo Larry O'Brien llega a su punto más exigente. Las Finales de la Conferencia Oeste de 2026 serán un choque de estilos y generaciones: la eficiencia del campeón OKC Thunder, la brillantez de Victor Wembanyama y los Spurs, o la experiencia de las estrellas de Los Angeles Lakers.









¿Cuándo se jugarán los partidos de las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA de 2026?

Se estima que empezarán el lunes 18 de mayo de 2026, aunque la fecha puede adelantarse al sábado 16 si las semifinales concluyen en cuatro o cinco partidos.

Los partidos se jugarán cada dos noches. Si las semifinales acaban en cuatro o cinco encuentros, el inicio podría adelantarse al sábado 16 .

La serie sigue el formato 2-2-1-1-1: el equipo mejor clasificado juega en casa los partidos 1, 2, 5 y 7, y el otro los partidos 3, 4 y 6.

¿Cómo comprar entradas para las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA 2026?

Mercado primario: Ticketmaster es la fuente oficial para Thunder, Spurs y Lakers. Las entradas se ponen a la venta nada más clasificar para las Finales de Conferencia.

Mercado secundario: Si prefieres planificar con antelación, StubHub y SeatGeek ya tienen listados “por determinar”. Puedes comprar ahora tu entrada para el “Partido 1 en casa de las Finales de la Conferencia Oeste”; si tu equipo queda eliminado antes de llegar a esta ronda, ambas plataformas suelen ofrecer reembolso completo o crédito.

Portales delos equipos: vigila las webs oficiales de OKC Thunder y Minnesota Timberwolves . Los Timberwolves lideran 1-0 a los Spurs, así que la demanda en Minneapolis es histórica y las entradas “Get-In” podrían agotarse en la preventa para abonados.









Finales de la Conferencia Oeste de la NBA 2026: Guía de precios

Los precios suben por la presencia de estrellas internacionales y la lealtad de las aficiones de mercados pequeños.

Categoría de entradas Mercados estándar (OKC, SAS, MIN) Mercados premium (LAL, GSW) Antera / «Get-In» 265–420 $ 475–850 $ Lados de la Planta Baja 580–1250 $ 1.350–3.500 $ Juego de fondo / VIP 4.500 $+ 12 000 $+

Consejo de experto: Si los Lakers sorprenden a los Thunder, líderes de la conferencia, los precios en el Crypto.com Arena podrían batir récords. El precio mínimo para un Partido 7 en Los Ángeles podría superar fácilmente los 950 $ antes de gastos.

Los epicentros: sedes de las Finales de la Conferencia Oeste

Si quieres sentir cómo tiembla el suelo, estos tres pabellones son los favoritos para albergar las Finales de la Conferencia Oeste:

Paycom Center (Oklahoma City): Conocido como «Loud City» por algo. Los Thunder tienen un equipo formidable y sus aficionados generan el ambiente más ensordecedor de la NBA. Es un destino imprescindible para cualquier purista del baloncesto.

Frost Bank Center (San Antonio): Con los Spurs de vuelta en la lucha por el título, San Antonio se ha convertido en una fortaleza. Los fieles seguidores de los «Silver and Black» son de los más entendidos del mundo, lo que hace que cada posesión se viva como una partida de ajedrez.

Crypto.com Arena (Los Ángeles): Ningún escenario iguala a Hollywood. Cuando los Lakers llegan a las Finales de Conferencia, las estrellas aparecen y el mercado secundario se dispara. Es el ambiente de playoffs definitivo para «ver y ser visto».









¿Cuándo salen a la venta las entradas para las Finales de la Conferencia Oeste?

La venta general empieza en las 12 horas siguientes a la finalización de las semifinales de conferencia. Sin embargo, como la Conferencia Oeste suele contar con equipos de alta clasificación como Thunder o Spurs, que tienen una enorme base de abonados, el número de asientos que llegan al público general es muy reducido. Si no eres abonado, el mercado secundario será tu opción más fiable, aunque cara.