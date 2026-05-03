Cómo comprar entradas para las Finales de la Conferencia Este de la NBA 2026: fecha de inicio, próximos partidos y equipos a seguir

La Conferencia Este alcanza su punto de ebullición. En la penúltima ronda de los playoffs de la NBA 2026, la lucha por el trofeoBob Cousy y el pase a las Finales está a punto de explotar.

El camino hacia el Trofeo Larry O'Brien entra en su recta final. Aunque los Boston Celtics, favoritos al título, cayeron sorpresivamente ante los Philadelphia 76ers en la primera ronda, el Este sigue siendo un caldero.

El valiente resurgir de los New York Knicks, la «milagrosa» racha de los mermados Sixers y el potencial explosivo de Detroit Pistons y Orlando Magic prometen un ambiente electrizante en cada pabellón.





¿Cuándo se jugarán las Finales del Este 2026?

Según el calendario actual, las Finales de la Conferencia Este 2026 empezarían el martes 19 de mayo. No obstante, como varias series de primera ronda han terminado seguidas, la NBA podría adelantarlas al domingo 17.





El calendario: a diferencia de las rondas anteriores, los partidos se jugarán cada dos días, alternando con el Oeste, para optimizar la programación televisiva en ABC, ESPN y TNT.

El formato es el clásico 2-2-1-1-1: el equipo mejor clasificado juega en casa los partidos 1, 2, 5 y 7, y el otro los partidos 3, 4 y 6.

¿Cómo comprar entradas para las Finales de la Conferencia Este de la NBA 2026?

Mercado primario: Las entradas oficiales de Ticketmaster salen a la venta en las 12 horas siguientes a la finalización de las semifinales de conferencia. Si esperas al comunicado de prensa «oficial» de la liga, probablemente ya se hayan agotado.

En el mercado secundario ya hay entradas «de contingencia» o «por determinar» en StubHub y SeatGeek , que reservan asiento para un partido concreto en casa aunque aún no se conozca al rival.

Los aficionados de Knicks y 76ers deben revisar cuanto antes sus portales de miembros, pues recintos como el MSG ofrecen preventas a la lista de espera de abonos antes que al público general.









Finales del Este de la NBA 2026: guía de precios

A medida que se acercan las Finales, los precios suben con más fuerza que en cualquier otra ronda. Tras la eliminación de los Celtics, «La Meca» de Nueva York tiene ahora la entrada más cara de la historia del baloncesto.

Nivel de entradas Mercados estándar (CLE, DET, TOR) Mercados premium (NYC, PHI, ORL) Antera / «Entrada mínima» 285–510 $ 595–960 $+ Lados de la Planta Baja 650–1300 $ 1 600–3 200 $ Junta a la cancha / VIP 5.000 $+ 10 000 $ – 25 000 $+

Los epicentros: sedes de las Finales de la Conferencia Este

Si quieres ser testigo de la historia, estos tres pabellones son los principales candidatos a albergar las Finales de la Conferencia Este:

Madison Square Garden (Nueva York): Si los Knicks se clasifican, el MSG se convertirá en el centro del deporte. Las entradas de contingencia para el primer partido en casa ya se venden a 963 dólares .

Xfinity Mobile Arena (Filadelfia): Tras ganar el séptimo partido a Boston, los 76ers han reavivado a su afición. La “Ciudad del Amor Fraternal” es un fortín para Joel Embiid y Tyrese Maxey.

Kia Center (Orlando): Los Magic son la revelación de 2026. Tras superar a los gigantes del Este, el Kia Center se ha convertido en un mar azul y blanco de energía. La demanda en el centro de Florida está en su punto más alto en 15 años.









¿Cuándo salen a la venta las entradas para las Finales de la Conferencia Este?

Suele ser en las 24 horas siguientes al final de las semifinales de conferencia. Como la demanda supera la oferta, la mayoría de las entradas se van a los abonados. La forma más segura de conseguirlas es el mercado secundario, en cuanto suene la bocina que cierre la serie.

Semifinales de Conferencia de la NBA 2026: Actualización (3 de mayo)