Cómo comprar entradas para la Supercopa de España 2027: fechas de la Supercopa de España, Barcelona vs Atlético, Real Madrid vs Real Sociedad, precios y más

La Supercopa de España cambia de sede. Tras años en Arabia Saudí, la Supercopa de España 2027 se disputará en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul del 2 al 7 de febrero de 2027, llevando a los mayores clubes de España a uno de los recintos más icónicos del fútbol europeo por primera vez.

El cartel es de primer nivel. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid competirán por el trofeo, con la Real Sociedad midiéndose al Real Madrid en una semifinal y el Barcelona, vigente campeón, enfrentándose al Atlético de Madrid en la otra. El Barcelona llega como doble campeón consecutivo en busca de un tercer título seguido, mientras que la Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey, regresa a la competición por primera vez en décadas.

¿Quién levantará el primer trofeo español de la temporada en Estambul? GOAL te ofrece toda la información más reciente sobre las entradas para la Supercopa de España 2027, incluido cómo conseguir asiento y cuánto es probable que cuesten.

¿Cuándo es la Supercopa de España 2027?

La Supercopa de España 2027 se celebra del martes 2 de febrero al domingo 7 de febrero de 2027 en Estambul, Turquía. Es la primera vez que el torneo abandona su habitual fecha de enero y la primera vez que se celebra en Estambul. La RFEF aún no ha confirmado las fechas y horas exactas de los partidos dentro de esa ventana.

¿Cuál es el calendario de la Supercopa de España 2027?

Fecha Partido Lugar Entradas 2 de febrero de 2027 Semifinal 1: Real Madrid vs Real Sociedad Estadio Olímpico Atatürk, Estambul Entradas 2 de febrero de 2027 Semifinal 2: Barcelona vs Atlético de Madrid Estadio Olímpico Atatürk, Estambul Entradas 7 de febrero de 2027 (por confirmar) Final: Ganadores de las semifinales Estadio Olímpico Atatürk, Estambul Entradas

¿Dónde es la Supercopa de España 2027?

Los tres partidos se disputarán en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía.

El Estadio Olímpico Atatürk es uno de los escenarios con más historia del fútbol mundial. Acogió la legendaria final de la Champions League de 2005, cuando el Liverpool remontó una desventaja de tres goles ante el AC Milan, así como el triunfo del Manchester City en la Champions League frente al Inter de Milán en 2023.

El estadio abrió en 2002 y es uno de los recintos más grandes que se han utilizado jamás para esta competición. Está situado al oeste de las principales zonas turísticas del centro de Estambul y está conectado con la red de transporte público de la ciudad, por lo que los aficionados que se alojen por Sultanahmet, Taksim o el Bósforo deberían planificar con antelación sus desplazamientos el día de partido.

Estambul sustituye a Arabia Saudí como sede porque el Reino acoge la Copa Asiática de la AFC del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, y se espera que Arabia Saudí vuelva a ser anfitriona en 2028.

¿Cómo comprar entradas para la Supercopa de España 2027?

La forma más sencilla de asegurarte ahora mismo entradas para la Supercopa de España 2027 es a través de Ticombo, donde los aficionados pueden consultar anuncios verificados para el torneo de Estambul, comparar precios y comprar con seguridad con protección al comprador en cada pedido.

La RFEF y la Federación Turca de Fútbol aún no han anunciado los detalles oficiales de la venta de entradas para la edición de Estambul. Basándose en ediciones anteriores, la venta oficial suele abrirse más cerca del torneo y agotarse rápidamente, especialmente para la final. Con cuatro de los mayores clubes de España implicados y con Estambul siendo mucho más accesible para los aficionados europeos que Yeda, se espera que la demanda para esta edición sea excepcional, por lo que los compradores tempranos tendrán la mayor variedad de asientos.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de España 2027?

Los precios oficiales para la edición de Estambul aún no se han publicado. Como referencia, las entradas para las ediciones recientes en Arabia Saudí arrancaron en el equivalente a unos 25 USD para las categorías más baratas de semifinales y en torno a 47 USD para la final por los canales oficiales, mientras que los asientos prémium en la grada baja costaban bastante más.

En mercados de reventa como Ticombo, los precios varían en función de la demanda y de la ubicación del asiento, y los anuncios para los partidos más importantes suelen subir a medida que se acercan los encuentros. Una semifinal con el Real Madrid y una posible final de Clásico o derbi madrileño empujarán los precios en la franja más alta, lo que hace que comprar pronto sea la opción más inteligente.

Esta página se actualizará con las categorías y precios oficiales en cuanto se confirmen.

¿Qué hay que saber sobre la Supercopa de España?

Esta será la 43.ª edición de la Supercopa de España, la competición anual que reúne a los campeones y subcampeones de LaLiga y de la Copa del Rey de la temporada anterior. Desde 2020 se disputa como un minitorneo de cuatro equipos, y 2027 marca su primera celebración en Turquía.

El Barcelona llega a Estambul como vigente campeón y favorito. El conjunto azulgrana ganó su 16.º título, ampliando su récord, en enero de 2026 al derrotar al Real Madrid en la final en Yeda, para lograr su tercera victoria en un Clásico de Supercopa en cuatro años. Se clasifica como campeón de LaLiga, con el Real Madrid entrando como subcampeón liguero.

El giro refrescante de este año llega desde la Copa del Rey. La Real Sociedad sorprendió al Atlético de Madrid en la final de 2026, ganando 4-3 en los penaltis tras la prórroga para conquistar su cuarta Copa, y ambos finalistas sellaron su plaza en Estambul. Eso deja una Supercopa poco habitual, sin Athletic Club ni un outsider de perfil bajo, con cuatro pesos pesados y nada más.

También hay una subtrama nueva en el cruce de semifinales. El formato enfrenta a los campeones de la Copa del Rey con los subcampeones de LaLiga, lo que significa que la Real Sociedad tendrá una oportunidad ante el Real Madrid, mientras que el Barcelona se medirá al Atlético de Madrid por un puesto en la final. Una final del Clásico vuelve a ser posible, pero por primera vez en años está lejos de estar garantizada.

¿Quién juega la Supercopa de España 2027?

Los cuatro clubes saben lo que hace falta para ganar este trofeo. Consulta los participantes y su historial en la Supercopa: