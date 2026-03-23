Cómo comprar entradas para la Serie A 2026: precios, próximos partidos, información sobre los estadios y mucho más

Conocida por su rica historia, su estilo de juego técnico, su rigor defensivo y su apasionada afición, la Serie A se ha situado sistemáticamente entre las ligas más fuertes del fútbol mundial.

La Serie A es el hogar de varios de los clubes más exitosos y reconocidos del fútbol, entre ellos la Juventus, el Inter de Milán y el AC Milan. Estos equipos han desempeñado un papel clave en la historia del fútbol europeo.

Se prevé otra temporada espectacular de la Serie A, así que deja que GOAL te guíe para que puedas hacer realidad tus sueños futbolísticos consiguiendo una entrada para un partido de la Serie A esta temporada, incluyendo dónde comprarlas y los precios actuales.

Próximos partidos de la Serie A 2026

Jornada Fecha y hora (local) Calendario Lugar (Estadio) Entradas 31 Sábado, 4 de abril - 15:00 Sassuolo vs. Cagliari Estadio Mapei Entradas 31 Sábado, 4 de abril - 18:00 Verona vs. Fiorentina Bentegodi Entradas 31 Sábado, 4 de abril - 20:45 Lazio vs. Parma Estadio Olímpico Entradas 31 Dom, 5 de abril - 15:00 Cremonese vs. Bolonia Estadio Giovanni Zini Entradas 31 Dom, 5 de abril - 18:00 Pisa vs. Torino Arena Garibaldi Entradas 31 Dom, 5 de abril - 20:45 Inter de Milán vs. AS Roma San Siro Entradas 31 Lunes, 6 de abril - 15:00 Udinese vs. Como Estadio Bluenergy Entradas 31 Lunes, 6 de abril - 18:00 Lecce vs. Atalanta Estadio Via del Mare Entradas 31 Lunes, 6 de abril - 18:00 Juventus vs. Génova Estadio Allianz Entradas 31 Lunes, 6 de abril - 20:45 Nápoles vs. AC Milan Estadio Diego Maradona Entradas 32 Vie, 10 de abril - 20:45 AS Roma vs. Pisa Estadio Olímpico Entradas 32 Sábado, 11 de abril - 15:00 Cagliari vs. Cremonese Unipol Domus Entradas 32 Sábado, 11 de abril - 15:00 Torino vs. Verona Olimpico Grande Torino Entradas 32 Sábado, 11 de abril - 18:00 AC Milan vs. Udinese San Siro Entradas 32 Sábado, 11 de abril - 20:45 Atalanta vs. Juventus Estadio Gewiss Entradas 32 Dom, 12 de abril - 12:30 Génova vs. Sassuolo Luigi Ferraris Entradas 32 Dom, 12 de abril - 15:00 Parma vs. Nápoles Ennio Tardini Entradas 32 Dom, 12 de abril - 18:00 Bolonia vs. Lecce Renato Dall'Ara Entradas 32 Dom, 12 de abril - 20:45 Como vs. Inter de Milán G. Sinigaglia Entradas 32 Lunes, 13 de abril - 20:45 Fiorentina vs. Lazio Artemio Franchi Entradas 33 Vie, 17 de abril - 18:30 Sassuolo vs. Como Estadio Mapei Entradas 33 Viernes, 17 de abril - 20:45 Inter de Milán vs. Cagliari San Siro Entradas 33 Sábado, 18 de abril - 15:00 Udinese vs. Parma Estadio Bluenergy Entradas 33 Sábado, 18 de abril - 18:00 Nápoles vs. Lazio Estadio Diego Maradona Entradas 33 Sábado, 18 de abril - 20:45 AS Roma vs. Atalanta Estadio Olímpico Entradas 33 Dom, 19 de abril - 12:30 Cremonese vs. Torino Estadio Giovanni Zini Entradas 33 Dom, 19 de abril - 15:00 Verona vs. AC Milan Bentegodi Entradas 33 Dom, 19 de abril - 18:00 Pisa vs. Génova Arena Garibaldi Entradas 33 Dom, 19 de abril - 20:45 Juventus vs. Bolonia Allianz Stadium Entradas 33 Lunes, 20 de abril - 20:45 Lecce vs. Fiorentina Estadio Via del Mare Entradas 34 Vie, 24 de abril - 20:45 Nápoles vs. Cremonese Estadio Diego Maradona Entradas 34 Sábado, 25 de abril - 15:00 Parma vs. Pisa Ennio Tardini Entradas 34 Sábado, 25 de abril - 18:00 Bolonia vs. AS Roma Renato Dall'Ara Entradas 34 Sábado, 25 de abril - 20:45 Verona vs. Lecce Bentegodi Entradas 34 Dom, 26 de abril - 12:30 Fiorentina vs. Sassuolo Artemio Franchi Entradas 34 Dom, 26 de abril - 15:00 Génova vs. Como Luigi Ferraris Entradas 34 Dom, 26 de abril - 18:00 Torino vs. Inter de Milán Olimpico Grande Torino Entradas 34 Dom, 26 de abril - 20:45 AC Milan vs. Juventus San Siro Entradas 34 Lunes, 27 de abril - 18:30 Cagliari vs. Atalanta Unipol Domus Entradas 34 Lunes, 27 de abril - 20:45 Lazio vs. Udinese Estadio Olímpico Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Serie A?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Serie A, desde entradas para un solo partido hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales.

Para comprar entradas para la Serie A, el método más fiable es visitar las páginas web oficiales de los clubes, donde deberás dirigirte a la sección «Entradas».

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales o si quieres asegurarte los asientos antes de la venta oficial o conseguir entradas de última hora, quizá te interese recurrir a revendedores como Viagogo.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Serie A?

El precio de las entradas para la Serie A varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según grupos de edad, incluyendo categorías de adultos, jóvenes y mayores, pero estos tramos difieren de un club a otro, y las entradas más baratas parten de 40 € en las páginas de reventa.

Además de esos factores, la ubicación de los asientos dentro del estadio influye considerablemente en el precio de las entradas, ya que las localidades con mejores vistas suelen ser las más caras. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, de modo que los encuentros estrella contra rivales de renombre, como el derbi de Milán (AC Milan contra Inter de Milán) y el derbi de Roma (Roma contra Lazio), se sitúan en el nivel más alto, con precios que aumentan en consecuencia.

A continuación, GOAL te muestra los clubes de la Serie A 2025-2026, sus estadios, los rangos de precios previstos para las entradas de los partidos, así como los precios iniciales de los abonos de temporada.

Clubes de la Serie A 2025-26 por precio de las entradas