Cómo comprar entradas para la Premier League 2025/26: partidos pendientes, precios medios y más

La Premier League sigue siendo, sin duda, la competición más emocionante del fútbol mundial. En ella juegan algunos de los clubes y jugadores más legendarios del deporte, listos para dejar huella en la historia.

Con más de un siglo de historia, la Premier League es única. En sus campos brillan campeones como Manchester City, sus clásicos rivales del Manchester United, pesos pesados como Liverpool y el trío Arsenal, Chelsea y Tottenham Hotspur. Cada partido es sinónimo de emoción y fútbol de alto nivel.

Próximos partidos y entradas de la jornada 33 de la Premier League.

Fecha y hora (GMT) Calendario Entradas Sábado 18 de abril, 12:30 Brentford vs Fulham Entradas Sábado 18 de abril, 15:00 Leeds United vs Wolves Entradas Sábado 18 de abril, 15:00 Newcastle United vs AFC Bournemouth Entradas Sábado 18 de abril, 17:30 Tottenham Hotspur vs. Brighton Entradas Sábado 18 de abril, 20:00 Chelsea vs Manchester United Entradas Domingo 19 de abril, 14:00 Nottingham Forest vs Burnley Entradas Domingo 19 de abril, 14:00 Aston Villa vs Sunderland Entradas Domingo 19 de abril, 14:00 Everton vs Liverpool Entradas Domingo 19 de abril, 16:30 Manchester City vs Arsenal Entradas Lunes 20 de abril, 20:00 Crystal Palace vs West Ham United Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 34 de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Calendario Entradas Martes 21 de abril, 20:00 Brighton vs Chelsea Entradas Miércoles 22 de abril, 20:00 Burnley vs Manchester City Entradas Miércoles 22 de abril, 20:00 AFC Bournemouth vs Leeds United Entradas Vie 24 abr, 20:00 Sunderland vs. Nottingham Forest Entradas Sábado 25 de abril, 12:30 Fulham vs Aston Villa Entradas Sábado 25 de abril, 15:00 West Ham United vs Everton Entradas Sábado 25 de abril, 15:00 Wolves vs Tottenham Hotspur Entradas Sábado 25 de abril, 15:00 Liverpool vs Crystal Palace Entradas Sábado 25 de abril, 17:30 Arsenal vs Newcastle United Entradas Lunes 27 de abril, 20:00 Manchester United vs Brentford Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 35 de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Calendario Entradas Viernes 1 de mayo, 20:00 Leeds United vs Burnley Entradas Sábado 2 de mayo, 12:30 Aston Villa vs Tottenham Hotspur Entradas Sábado 2 de mayo, 15:00 Brentford vs West Ham United Entradas Sábado 2 de mayo, 15:00 Wolves vs Sunderland Entradas Sábado 2 de mayo, 15:00 Newcastle United vs Brighton Entradas Sábado 2 de mayo, 15:00 AFC Bournemouth vs Crystal Palace Entradas Sábado 2 de mayo, 17:30 Arsenal vs Fulham Entradas Domingo 3 de mayo, 15:30 Manchester United vs Liverpool Entradas Lunes 4 de mayo, 15:00 Chelsea vs Nottingham Forest Entradas Lunes 4 de mayo, 20:00 Everton vs Manchester City Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 36 de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Calendario Entradas Sábado 9 de mayo, 12:30 Liverpool vs Chelsea Entradas Sábado 9 de mayo, 15:00 Brighton vs Wolves Entradas Sábado 9 de mayo, 15:00 Burnley vs Aston Villa Entradas Sábado 9 de mayo, 15:00 Crystal Palace vs Everton Entradas Sábado 9 de mayo, 15:00 Fulham vs AFC Bournemouth Entradas Sábado 9 de mayo, 15:00 Sunderland vs Manchester United Entradas Sábado 9 de mayo, 17:30 Manchester City vs Brentford Entradas Domingo 10 de mayo, 14:00 Nottingham Forest vs. Newcastle United Entradas Domingo 10 de mayo, 16:30 West Ham United vs Arsenal Entradas Lunes 11 de mayo, 20:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 37 de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Calendario Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Arsenal vs Burnley Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Aston Villa - Liverpool Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 AFC Bournemouth vs Manchester City Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Brentford vs Crystal Palace Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Everton vs Sunderland Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Leeds United vs Brighton Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Manchester United vs Nottingham Forest Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Newcastle United vs West Ham United Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Wolves vs Fulham Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 38 de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Calendario Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Brighton vs Manchester United Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Burnley vs Wolves Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Crystal Palace vs Arsenal Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Fulham vs Newcastle United Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Liverpool vs Brentford Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Manchester City vs Aston Villa Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Nottingham Forest vs AFC Bournemouth Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Sunderland vs Chelsea Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Tottenham Hotspur vs Everton Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 West Ham United vs Leeds United Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la Premier League?

El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según la edad (adultos, jóvenes, estudiantes y mayores), aunque los tramos cambian según el equipo.

Además, la ubicación de tu asiento influye mucho: las zonas con mejor vista cuestan más. Algunos clubes también categorizan los partidos; los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, tienen un precio mayor.

Según noticias recientes, la Premier League ha fijado un límite máximo de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa. Así que, si buscas una opción más económica, quizá te interese echar un vistazo a los partidos fuera de casa de tu equipo y buscar esas entradas.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2025-2026, sus estadios, los precios medios de las entradas para los partidos y los rangos previstos de los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (entrada general para adultos) Rango de precios de los abonos Entradas Arsenal Estadio Emirates 31,50 £ - 141,00 £ 1073 £ - 2050 £ Información sobre entradas Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Información sobre entradas Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Información sobre entradas Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £–65,00 £ 495 £ – 598 £ Información sobre entradas Brighton & Hove Albion Estadio American Express Community 34,00 £ - 78,00 £ 595–860 £ Información sobre entradas Burnley Turf Moor 50,00 £–75,00 £ 455 £ – 500 £ Información sobre entradas Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Información sobre entradas Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Información sobre entradas Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Información sobre entradas Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ – 3000 £ Información sobre entradas Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ – Por confirmar Información sobre entradas Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ - 886 £ Información sobre entradas Manchester City Estadio Etihad 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1030 £ Información sobre entradas Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Información sobre entradas Newcastle United St James’ Park 50,00 £–58,00 £ 417 £ – 811 £ Información sobre entradas Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Información sobre entradas Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Información sobre entradas Tottenham Hotspur Estadio del Tottenham Hotspur 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ – 2015 £ Información sobre entradas West Ham United Estadio de Londres 30,00 £ – 120,00 £ 310–1.620 £ Información sobre entradas Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Información sobre entradas

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Puedes comprar entradas de varias formas: abonos por partido, temporada completa o paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de tickets del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados. Después, a los socios que hayan acudido antes a partidos en casa y tengan más puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante el periodo de venta general.

Al comprar entradas para varios partidos en el Vitality Stadium acumularás puntos que facilitarán tu acceso. Solo en contadas ocasiones se abre la venta general para todos los aficionados.

¿Quedan abonos de la Premier League?

La mayoría de los clubes de la Premier League ya han agotado las entradas de temporada sin asiento asignado para 2025/26.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham y West Ham tienen listas de espera de más de 10-20 años: el Tottenham supera los 80 000 aficionados, y Liverpool y Manchester United piden décadas de fidelidad. También clubes con estadios más pequeños —Fulham, Leeds y Wolves— cuentan con poca o ninguna disponibilidad por alta demanda y baja capacidad.

Brighton & Hove Albion y Manchester City aún cuentan con abonos disponibles para socios, sin listas de espera formales y con asignación por orden de llegada. Brentford, Crystal Palace y Nottingham Forest ofrecen acceso limitado mediante puntos de fidelidad o esperas cortas. Aston Villa, con las entradas agotadas, dispone de la opción GA+ con ventajas adicionales.

¿Tengo que ser socio para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, es necesario ser socio para comprar entradas, sobre todo en partidos muy demandados o en clubes con gran número de seguidores. La mayoría de los clubes aplican un sistema de venta de entradas por niveles que da prioridad a:

Abonados Socios del club (afiliaciones anuales de pago) Venta general (si quedan entradas)

Además, la suscripción suele dar acceso anticipado, puntos de fidelidad y, a veces, contenido exclusivo o descuentos. En clubes de primera línea como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, la suscripción es casi la única forma de conseguir entradas para los partidos habituales, pues la venta general es limitada o inexistente.

Algunos clubes, sobre todo los que no agotan las entradas, permiten a los no socios comprarlas cerca del partido si aún hay disponibles. Ser socio aumenta mucho tus opciones y es la forma más segura de conseguirlas.

¿Puedo comprar entradas baratas para la Premier League?

El mejor lugar para comprar entradas baratas para los partidos de la Premier League es a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes.

Ningún otro distribuidor oficial venderá más barato.

Lee siempre los términos y condiciones y asegúrate de comprar en sitios de confianza.