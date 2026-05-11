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Cómo comprar entradas para la Premier League 2025/26: calendario de la última jornada, precios medios y mucho más

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Te explicamos cómo conseguir entradas para la Premier League para lo que queda de temporada.

La Premier League sigue siendo, sin duda, la competición más emocionante del fútbol mundial. Clubes y jugadores legendarios salen al campo para hacer historia.

Con más de un siglo de historia, la Premier League es única. En sus filas están el campeón Manchester City, su rival Manchester United, el Liverpool y el trío Arsenal, Chelsea y Tottenham Hotspur. Cada partido ofrece espectáculo y pasión.

Reserva tus entradaspara la Premier League.

Próximos partidos y entradas de la jornada 36 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)PartidoEntradas
Lunes 11 de mayo, 20:00Tottenham Hotspur vs Leeds UnitedEntradas

Próximos partidos de la jornada 37 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT)CalendarioEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Arsenal vs BurnleyEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Aston Villa - LiverpoolEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00AFC Bournemouth - Manchester CityEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Brentford vs Crystal PalaceEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Everton vs SunderlandEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Leeds United vs BrightonEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Manchester United vs Nottingham ForestEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Newcastle United vs West Ham UnitedEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Wolves vs FulhamEntradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 38 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)CalendarioEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Brighton vs Manchester UnitedEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Burnley vs WolvesEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Crystal Palace - ArsenalEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Fulham vs. Newcastle UnitedEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Liverpool vs BrentfordEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Manchester City vs Aston VillaEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Nottingham Forest vs AFC BournemouthEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Sunderland vs ChelseaEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Tottenham Hotspur vs EvertonEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00West Ham United vs Leeds UnitedEntradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la Premier League?

El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según grupos de edad, incluyendo categorías para adultos, jóvenes, estudiantes y personas mayores, pero estos tramos varían de un equipo a otro.

Además, la ubicación de tu asiento influye mucho: las mejores vistas se pagan más. Algunos clubes también categorizan los partidos; los duelos estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, cuestan más.

Según noticias recientes, la Premier League ha fijado un límite de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa. Así que, si buscas una opción más económica, quizá te interese echar un vistazo a los partidos fuera de casa de tu equipo y buscar esas entradas.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2025-2026, sus estadios, los precios medios de las entradas para los partidos y los rangos de precios previstos para los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general para adultos)Rango de precios de los abonosEntradas
ArsenalEstadio Emirates31,50 £ - 141,00 £1 073 £–2 050 £Información sobre entradas
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Información sobre entradas
BournemouthVitality Stadium33,00 £ - 56,00 £633 £ – 875 £Información sobre entradas
BrentfordEstadio Gtech Community40,00 £–65,00 £495 £ – 598 £Información sobre entradas
Brighton & Hove AlbionEstadio American Express Community34,00 £ - 78,00 £595 £ – 860 £Información sobre entradas
BurnleyTurf Moor50,00 £–75,00 £455–500 £Información sobre entradas
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595–940 £Información sobre entradas
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Información sobre entradas
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ – 690 £Información sobre entradas
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ – 3000 £Información sobre entradas
Leeds UnitedElland Road33,00 £–56,00 £420 £ – Por confirmarInformación sobre entradas
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ - 886 £Información sobre entradas
Manchester CityEstadio Etihad58,00 £ - 75,00 £385–1030 £Información sobre entradas
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Información sobre entradas
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £–58,00 £417 £ - 811 £Información sobre entradas
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Información sobre entradas
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Información sobre entradas
Tottenham HotspurEstadio del Tottenham Hotspur48,00 £ - 109,00 £807 £ – 2015 £Información sobre entradas
West Ham UnitedEstadio de Londres30,00 £ – 120,00 £310–1.620 £Información sobre entradas
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ - 833 £Información sobre entradas

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Puedes comprar entradas de varias formas: abonos para un partido, abonos de temporada o paquetes de hospitalidad. Todos se adquieren a través del portal oficial de venta de entradas del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

  1. Primero, a los abonados.
  2. Después, a los socios que ya hayan asistido a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público en general durante el periodo de venta general.

Al comprar entradas para varios partidos en el Vitality Stadium acumularás puntos que facilitarán tu acceso. Solo en contadas ocasiones se abren a venta general las entradas para los partidos del Bournemouth, momento en el que cualquiera puede comprar.

Reserva tus entradaspara la Premier League.

¿Quedan abonos de la Premier League?

La mayoría de los clubes de la Premier League ya han agotado las entradas de temporada de entrada general para la temporada 2025/26.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham y West Ham tienen largas listas de espera, algunas de más de 10-20 años. El Tottenham, por ejemplo, supera los 80 000 aficionados en lista, mientras que Liverpool y Manchester United piden décadas de fidelidad para asegurar un sitio. Incluso clubes con estadios más pequeños, como Fulham, Leeds y Wolves, tienen poca o ninguna disponibilidad por alta demanda y poca capacidad.

Brighton & Hove Albion y Manchester City aún cuentan con abonos disponibles para socios, sin lista de espera y con asignación por orden de llegada. Brentford, Crystal Palace y Nottingham Forest ofrecen acceso limitado mediante puntos de fidelidad o esperas cortas. Aston Villa, con las entradas agotadas, propone la opción GA+ con ventajas adicionales.

¿Tengo que ser socio para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, es necesario ser socio para comprar entradas, sobre todo en partidos muy demandados o en clubes con gran número de seguidores. La mayoría de los clubes aplican un sistema de venta de entradas por niveles que da prioridad a:

  1. Abonados
  2. Socios del club (afiliaciones anuales de pago)
  3. Venta general (si quedan entradas)

Además, la suscripción suele dar acceso anticipado, puntos de fidelidad y, a veces, contenido exclusivo o descuentos. En clubes de primera línea como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, la suscripción es casi la única forma de conseguir entradas para los partidos habituales, pues la venta general es muy limitada.

Algunos clubes, sobre todo los que no agotan sus entradas, permiten a los no socios comprarlas cerca de la fecha del partido si aún hay disponibilidad. Ser socio aumenta tus opciones y es la forma más segura de conseguirlas.

¿Puedo comprar entradas baratas para la Premier League?

El mejor lugar para conseguirlos es a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes.

Aunque la demanda sea alta, ningún otro distribuidor oficial venderá más barato que el club.

Lee siempre los términos y condiciones y asegúrate de comprar en sitios oficiales.