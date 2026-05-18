La Liga de Campeones de la CAF se consolida como una de las competiciones de clubes más importantes del mundo. Aficionados de toda África y de otros continentes esperan la final entre AS FAR y Mamelodi Sundowns FC.

Los Sundowns, actuales favoritos, cuentan con una plantilla de estrellas y un juego ofensivo. El AS FAR aporta historia, una afición apasionada y cada vez más seguidores internacionales.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas de forma segura: precios, disponibilidad, opciones de hospitalidad y cómo adquirirlas online.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de la CAF?

¿Dónde comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la CAF?

La forma más fácil y rápida de comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la CAF es a través de plataformas de venta de entradas online de confianza. Los aficionados que busquen entradas para el partido entre el AS FAR y el Mamelodi Sundowns FC pueden encontrar entradas disponibles actualmente en Ticombo, que ofrece una amplia gama de categorías de asientos y opciones de precios.

La demanda subirá en los días previos, así que conviene comprar pronto para acceder a los precios más bajos.

Pueden aparecer más entradas de reventa conforme se acerque el partido, pero los precios suelen subir a medida que se agotan. Las localidades VIP y los asientos premium se agotan primero.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones de la CAF?

Los precios varían según ubicación, servicios VIP y demanda. Las entradas estándar más baratas cuestan entre 40 y 70 dólares, la opción más económica para vivir la final sin pagar tarifas premium.

Las entradas de precio medio cuestan entre 80 y 180 dólares. Las ubicadas cerca de la línea de medio campo o en gradas inferiores son más caras. Los paquetes VIP y de hospitalidad superan los 250 dólares según sus prestaciones.

Varios factores influyen en el precio de las entradas para las grandes finales de fútbol:

La ubicación del asiento dentro del estadio

La oferta y la demanda a medida que se acerca el inicio del partido

Acceso VIP o a servicios de hospitalidad

Asignación de localidades del club

La demanda de viajes de los aficionados

Quienes viajen desde el Reino Unido deben prever gastos extra como vuelos, alojamiento y transporte local en Rabat, ya que los hoteles cercanos al estadio probablemente registren ocupación plena ese fin de semana.

Quienes busquen ahorrar deben optar por las gradas superiores y comprar con antelación, antes de que suban los precios.

Todo lo que necesitas saber sobre el Stade Prince Moulay Abdellah

El Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, uno de los templos futbolísticos más emblemáticos de Marruecos, ha acogido numerosos eventos internacionales. Conocido por su ambiente electrizante, promete ser el marco perfecto para la final de la Liga de Campeones de la CAF.

Con capacidad para más de 50 000 espectadores, el estadio acoge habitualmente grandes partidos nacionales e internacionales y ofrece instalaciones modernas, estrictas medidas de seguridad y múltiples puntos de acceso el día del encuentro.

Se recomienda llegar con antelación al estadio por los controles de seguridad y el tráfico previsto. En Rabat hay transporte público y taxis, y los servicios de transporte compartido también facilitan el acceso.

Información clave del estadio:

Ubicación: Rabat, Marruecos

Capacidad: Más de 50 000 espectadores.

Sede de los principales eventos deportivos marroquíes

Accesible en taxi y transporte público

Hay servicios de restauración dentro del estadio.

Las finales de clubes africanos ofrecen un ambiente famoso en todo el mundo, con aficionados entregados, tambores, cánticos y una energía constante durante todo el partido. Los seguidores que asistan al AS FAR vs Mamelodi Sundowns FC vivirán una de las experiencias futbolísticas más memorables del año.

La demanda de entradas crece, así que quien busque las más baratas debe comprarlas cuanto antes, antes de que suban de precio.