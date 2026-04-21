Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la AFC 2026: partidos en Yeda, próximas fechas, precios y más

La AFC Champions League Elite llega a su final. El partido decisivo se disputará en Yeda (Arabia Saudí), donde los dos equipos sobrevivientes se jugarán el título en un torneo eliminatorio.

Tras intensos duelos en las zonas de Occidente y Oriente, solo quedan los finalistas. Las semifinales ya se juegan y el local Al-Ahli tiene su lugar en la final, así que el ambiente en Yeda es electrizante. Necesites entradas de última hora para las semis o planes para la gran final, GOAL tiene las últimas sobre el cuadro, la logística del estadio y las mejores plataformas para asegurar tu asiento.

Calendario y resultados de la final de la ACLE 2026

El Al-Ahli Saudi FC se clasificó el 20 de abril tras una emocionante victoria, y esta noche se define el otro finalista.

Fecha y hora Partido Lugar / Estado Entradas 21 de abril de 2026 (18:15) Semifinal 2: Machida Zelvia vs Shabab Al Ahli Estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal Entradas 25 de abril de 2026 (19:15) Gran final: Al-Ahli vs. Ganador de la SF2 Ciudad Deportiva Rey Abdullah Entradas

¿Dónde comprar entradas para la Liga de Campeones de la AFC?

Para una mejor experiencia el día del partido, compre solo en plataformas oficiales. La demanda es muy alta, pues el Al-Ahli juega la final en su ciudad.

Venta oficial: Las entradas se gestionan a través de WeBook , socio oficial de los principales eventos deportivos de Arabia Saudí.

Las entradas se gestionan a través de , socio oficial de los principales eventos deportivos de Arabia Saudí. En el mercado secundario, para quienes buscan entradas premium agotadas, Ticombo ofrece reventa verificada.

Consejo: evita las cuentas no verificadas y los vendedores ambulantes; solo las plataformas oficiales garantizan el acceso con los códigos QR dinámicos de la final.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la ACLE?

Aunque la AFC busca precios accesibles, la Gran Final ha subido de coste por el factor «equipo local» tras la clasificación del Al-Ahli.

Categoría 3 (general): 100–150 SAR .

. Categoría 2 (nivel medio): entre 250 y 500 SAR por vistas centrales.

entre por vistas centrales. Categoría 1 (Premium): Los mejores asientos de la zona inferior superan los 750 SAR.

En reventa, las entradas para la final rondan los 240 dólares (unos 900 SAR), lo que refleja la alta demanda para este histórico partido.

¿Cómo puedo conseguir entradas premium para la final de la ACLE?

Para una experiencia de lujo en la «Joyas Brillantes» (King Abdullah Sports City), los paquetes de hospitalidad ofrecen el máximo confort:

Palcos VIP: asientos acolchados, acceso exclusivo a la sala VIP y catering premium. Precios desde 400 hasta 600 dólares.

asientos acolchados, acceso exclusivo a la sala VIP y catering premium. Precios desde dólares. Palcos privados: perfectos para empresas o familias numerosas, con las mejores vistas del estadio.

¿Qué se puede esperar de la Gran Final en Yeda?

Con capacidad para más de 60 000 personas, su diseño acústico garantiza un ambiente ensordecedor que alcanzará su cima durante la final del Al-Ahli.

Además, las Fan Zones ofrecerán cocina local, actividades interactivas y entretenimiento en directo desde cuatro horas antes del partido. Viste con recato y recuerda que el recinto es libre de humo y alcohol.