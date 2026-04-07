Cómo comprar entradas para la final de la Kings Cup 2026: fechas, precios e información sobre Riad para el partido entre el Al Hilal y el Al Kholood

La Copa del Rey de Arabia Saudí sigue siendo la competición eliminatoria más prestigiosa del reino, y la edición de 2026 está llegando a su punto álgido mientras el Al Hilal se prepara para recibir al Al Kholood.

El Al Hilal, el actual gigante de Riad, busca consolidar aún más su legado como el club más exitoso en la historia del torneo.

Tanto si eres un miembro acérrimo de la Ola Azul como si eres un aficionado neutral que busca vivir lo mejor de la cultura deportiva de Oriente Medio, es fundamental que reserves tu entrada con antelación.

GOAL te ofrece la información más actualizada con una guía completa para conseguir entradas para el Kingdom Arena ahora mismo.

¿Cuándo es el Al Hilal vs Al Kholood?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Jueves, 23 de abril de 2026 (21:00 AST) Al Hilal vs Al Kholood Kingdom Arena, Riad Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal vs Al Kholood?

Aunque las entradas generales suelen ponerse a la venta a través de la aplicación Blu Store (socio oficial del Al Hilal) o del portal de la Copa del Rey de Arabia Saudí, las localidades más solicitadas pueden agotarse a los pocos minutos de abrirse la venta al público.

Para garantizar una experiencia sin contratiempos, los aficionados deben utilizar plataformas móviles oficiales y mercados secundarios de confianza que garanticen la entrada. Todas las entradas para los partidos en el Kingdom Arena se emiten en formato digital.

Los aficionados que busquen opciones de última hora para ver la final de la Copa del Rey pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Kholood?

Entrada general (detrás de las porterías): 65 SAR – 150 SAR

65 SAR – 150 SAR Categoría 1 (gradas laterales): 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Asientos premium (nivel intermedio): 500 SAR – 950 SAR

500 SAR – 950 SAR Palcos VIP y de hospitalidad: 1.800 SAR – 5.000+ SAR

Los precios están sujetos a cambios en función de la demanda del mercado a medida que se acerca el día del partido.

Todo lo que necesitas saber sobre el Kingdom Arena

El Kingdom Arena es una maravilla de la arquitectura deportiva moderna. Construido originalmente como Boulevard Hall y terminado en un tiempo récord, se ha convertido en la fortaleza permanente del Al Hilal.

Capacidad y asientos: El estadio tiene capacidad para aproximadamente 30 000 espectadores. Al haber sido diseñado como un recinto cubierto y compacto, las gradas son empinadas y están increíblemente cerca del terreno de juego. Esto crea un efecto de caldero en el que el sonido de 30 000 aficionados parece el de 100 000. Hay 20 palcos de lujo situados en la grada intermedia, que ofrecen el mejor punto de vista para los invitados VIP.

Ubicación y logística: Situado en el barrio de Hittin, en Riad, el estadio forma parte del complejo Boulevard City.

Llegada: Recomendamos llegar antes de las 19:30 para un partido que comienza a las 21:00. El tráfico en Riad puede ser intenso, especialmente en los alrededores de Boulevard City.

Transporte: Utilice aplicaciones de transporte como Careem o Uber para llegar directamente al estadio. Si va en coche, tenga en cuenta que el aparcamiento en las inmediaciones es limitado.

Instalaciones: El estadio cuenta con climatización total, lo que lo convierte en el lugar perfecto para ver fútbol independientemente del tiempo que haga en Riad. Hay wifi de alta velocidad y locales de restauración de primera calidad disponibles en todo el recinto.

Para vivir la experiencia más auténtica de la Copa del Rey, intenta conseguir entradas en las gradas norte o sur, detrás de las porterías. Es allí donde los ultras del Al Hilal lideran los cánticos, creando ese ambiente rítmico y lleno de energía que ha convertido al fútbol saudí en una sensación mundial.