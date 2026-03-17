Cómo comprar entradas para la final de la Carabao Cup 2026: Arsenal contra Manchester City, precios de la EFL Cup y más

Da igual cómo prefieras llamarla, ya sea la Carabao Cup, la EFL Cup o la Copa de la Liga, nos espera otro emocionante final de la principal competición de copa nacional de Inglaterra.
El primer gran trofeo de la temporada 2025/26 se entregará en el estadio de Wembley el domingo 22 de marzo de 2026, cuando el Arsenal se enfrente al Manchester City para disputarse la gloria.
Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial que necesitas saber antes de la final, incluyendo dónde comprar entradas y cómo verla en directo.
¿Cuándo es la final de la Carabao Cup 2026?
|Cuándo:
|Domingo, 22 de marzo de 2026
|Hora de inicio:
|Por confirmar (hora del Reino Unido)
|Lugar:
|Estadio de Wembley, Londres
|Equipos:
|Arsenal contra Manchester City
|Entradas:
|Entradas
¿Cuáles son los próximos partidos de la Carabao Cup?
|Fecha y hora
|Calendario
|Entradas
|22 de marzo de 2026, por confirmar
|Final: Arsenal contra Manchester City en el estadio de Wembley
|Entradas
Entradas para la final de la Carabao Cup 2026: ¿cuánto cuestan?
Siempre habrá una gran demanda de entradas para la final de la Carabao Cup, y la edición de 2026 no será una excepción. Se espera que los precios oficiales sigan la misma estructura que en las últimas finales disputadas en Wembley.
|Categoría
|Precio para adultos
|Asiento Premium de nivel 2
|150 £ – 125 £
|Categoría 1
|108 £
|Categoría 2
|97 £
|Categoría 3
|76 £
|Categoría 4
|58 £
|Categoría 5
|41 £
Normalmente hay tarifas reducidas disponibles para personas mayores, niños y jóvenes, sujetas a confirmación por parte de la EFL.Getty Images
¿Dónde comprar entradas para la final de la Carabao Cup 2026?
Las entradas para la final de la Carabao Cup suelen venderse directamente a través de los dos clubes finalistas una vez concluidas las semifinales. Cada club recibe una asignación fija, y la demanda suele superar la oferta.
Los aficionados también pueden explorar las opciones de hospitalidad en el estadio de Wembley o buscar en el mercado secundario de entradas para ver si hay disponibilidad adicional.
Cómo ver o retransmitir la final de la Carabao Cup 2026
Se espera que Sky Sports retransmita la final de la Carabao Cup en directo en el Reino Unido, con streaming disponible a través de NOW y la aplicación de Sky Sports. Los detalles de la retransmisión se confirmarán cuando se acerque el inicio del partido.
Los espectadores internacionales también podrán ver la final de la Carabao Cup a través de los socios de retransmisión oficiales, entre los que se incluyen Paramount+ en Estados Unidos y beIN Sports en Australia.