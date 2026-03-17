Cómo comprar entradas para la final de la Carabao Cup 2026: Arsenal contra Manchester City, precios de la EFL Cup y más

Da igual cómo prefieras llamarla, ya sea la Carabao Cup, la EFL Cup o la Copa de la Liga, nos espera otro emocionante final de la principal competición de copa nacional de Inglaterra.

El primer gran trofeo de la temporada 2025/26 se entregará en el estadio de Wembley el domingo 22 de marzo de 2026, cuando el Arsenal se enfrente al Manchester City para disputarse la gloria.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial que necesitas saber antes de la final, incluyendo dónde comprar entradas y cómo verla en directo.

¿Cuándo es la final de la Carabao Cup 2026?

Cuándo: Domingo, 22 de marzo de 2026 Hora de inicio: Por confirmar (hora del Reino Unido) Lugar: Estadio de Wembley, Londres Equipos: Arsenal contra Manchester City Entradas: Entradas

¿Cuáles son los próximos partidos de la Carabao Cup?

Fecha y hora Calendario Entradas 22 de marzo de 2026, por confirmar Final: Arsenal contra Manchester City en el estadio de Wembley Entradas

Entradas para la final de la Carabao Cup 2026: ¿cuánto cuestan?

Siempre habrá una gran demanda de entradas para la final de la Carabao Cup, y la edición de 2026 no será una excepción. Se espera que los precios oficiales sigan la misma estructura que en las últimas finales disputadas en Wembley.

Categoría Precio para adultos Asiento Premium de nivel 2 150 £ – 125 £ Categoría 1 108 £ Categoría 2 97 £ Categoría 3 76 £ Categoría 4 58 £ Categoría 5 41 £

Normalmente hay tarifas reducidas disponibles para personas mayores, niños y jóvenes, sujetas a confirmación por parte de la EFL.

Getty Images

¿Dónde comprar entradas para la final de la Carabao Cup 2026?

Las entradas para la final de la Carabao Cup suelen venderse directamente a través de los dos clubes finalistas una vez concluidas las semifinales. Cada club recibe una asignación fija, y la demanda suele superar la oferta.

Los aficionados también pueden explorar las opciones de hospitalidad en el estadio de Wembley o buscar en el mercado secundario de entradas para ver si hay disponibilidad adicional.

Cómo ver o retransmitir la final de la Carabao Cup 2026

Se espera que Sky Sports retransmita la final de la Carabao Cup en directo en el Reino Unido, con streaming disponible a través de NOW y la aplicación de Sky Sports. Los detalles de la retransmisión se confirmarán cuando se acerque el inicio del partido.

Los espectadores internacionales también podrán ver la final de la Carabao Cup a través de los socios de retransmisión oficiales, entre los que se incluyen Paramount+ en Estados Unidos y beIN Sports en Australia.