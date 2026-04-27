Cómo comprar entradas para la FA Cup 2026: final Manchester City vs. Chelsea, pronósticos, precios y más

La FA Cup 2025-26 ha confirmado su fama de torneo eliminatorio más impredecible del mundo. Ahora todos los ojos están puestos en Wembley para la final.

Tras una temporada de sorpresas y drama, todo está listo para una final de peso pesado entre Chelsea y Manchester City.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan, el calendario de los próximos partidos y mucho más.

Próximos partidos de la FA Cup 2026

Fecha Partido Lugar Entradas Sábado 16 de mayo de 2026 Final: Manchester City vs Chelsea Estadio de Wembley Entradas

¿Cuál es el calendario de la FA Cup?

Las rondas clasificatorias empezaron en agosto, por lo que la competición dura más de nueve meses. La final se jugará en el Estadio de Wembley a mediados de mayo. Estas son las fechas de las rondas restantes:

6-9 de marzo: 5.ª ronda

4-5 de abril: Cuartos de final

25-26 de abril: Semifinales

16 de mayo: Final

Cómo comprar entradas para los partidos de la FA Cup

La forma más segura de comprar entradas es a través de las páginas web oficiales de los clubes.

Es fundamental reservar con antelación, ya que los abonados y los socios registrados tienen más posibilidades de conseguir entradas. Estas no están incluidas en el abono de temporada, pero los abonados y socios disfrutan de acceso prioritario.

La FA Cup ofrece a los aficionados una oportunidad única de ver a sus equipos en acción, especialmente cuando resulta difícil conseguir entradas para la Premier League.

Las semifinales y la final se venderán a través de los clubes participantes, con unos 30 000 asientos para cada equipo en Wembley, donde la demanda siempre es altísima.

También es posible adquirir entradas en el mercado secundario a través de distribuidores como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la FA Cup?

Como es habitual, la demanda de entradas aumenta a medida que avanza la competición.

Aunque aún no se han confirmado los detalles oficiales de las semifinales y la final de 2026, los precios del año pasado en Wembley sirven de buena referencia y fueron los siguientes:

Sección Semifinales Final Asientos Premium de nivel 2 120 £ 255 £ Categoría 1 90 £ 175 £ Categoría 2 70 £ 125 £ Categoría 3 45 £ 75 £ Categoría 4 30 £ 50 £

Hay descuentos para mayores de 65 años, niños menores de 16 años y jóvenes de 17 a 21 años.

Consulta los portales oficiales de los clubes para comprobar la disponibilidad. En plataformas de reventa como Live Football Tickets los billetes para la FA Cup parten de 24 £.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para la FA Cup 2026?

Para las semifinales y la final de la FA Cup, «Experiences by Wembley Stadium» ofrece a los aficionados la mejor experiencia el día del partido. Además, serás un VIP y tendrás garantizada tu entrada para la final de la Carabao Cup.

Además, obtendrás acceso prioritario a entradas para conciertos, la NFL y el boxeo. Existen seis modalidades de afiliación, desde 2.730 £ hasta 13.458 £: