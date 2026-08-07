Cómo comprar entradas para la Eredivisie 2026/27: precios medios de las entradas, Ajax, Feyenoord y más

Las entradas para la Eredivisie tienen una demanda explosiva para ver a equipos como Ajax, PSV Eindhoven, y Feyenoord, junto a potencias emergentes como AZ Alkmaar y FC Twente.

A pesar de que estadios icónicos como el Johan Cruijff ArenA, De Kuip y el Philips Stadion registran llenos con regularidad, las entradas son adquiridas rápidamente por aficionados expertos, groundhoppers internacionales y seguidores del fútbol que saben dónde buscar.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información vital que necesitas saber sobre las entradas de la Eredivisie para la temporada 2026/27, incluidos los precios, los calendarios de lanzamiento y los requisitos de la Clubcard neerlandesa.

Próximos partidos y entradas de la Eredivisie 2026/27

¿Cómo comprar entradas para la Eredivisie 2026/27?

Existen varias vías de venta para conseguir asientos en los estadios neerlandeses, en función del perfil del partido, el nivel de seguridad y tu margen de planificación:

Portales oficiales de entradas de los clubes: Comprar directamente a través de las tiendas oficiales de entradas de los clubes (por ejemplo, ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) es la vía principal para adquirir entradas a precio oficial. Las entradas suelen salir a la venta online entre 2 y 4 semanas antes del saque inicial.

Sistema neerlandés de Clubcard (Club Card): En los Países Bajos, los partidos de alto riesgo o alta demanda, como De Klassieker o los derbis locales, requieren una Dutch Clubcard verificada o la afiliación oficial al club. Los visitantes del extranjero pueden registrarse en membresías digitales de clubes, como Ajax Club Card o PSV Supporters Club, para desbloquear permisos de compra en partidos no restringidos.

Plataformas oficiales de reventa: La mayoría de los principales clubes de la Eredivisie gestionan mercados oficiales de reventa de entradas en sus páginas web, lo que permite a los abonados revender sus asientos de forma segura a aficionados verificados al precio oficial cuando se agotan.

Plataforma secundaria de reventa: Si se agotan las ventas oficiales o no tienes una Clubcard para los partidos más destacados, los mercados secundarios de entradas ofrecen opciones verificadas de reventa digital para viajeros internacionales. Asegúrate de consultar los términos y condiciones del sitio en el que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Eredivisie 2026/27?

Comprar directamente a través de los clubes neerlandeses para un solo partido ofrece algunos de los precios más competitivos entre las principales ligas europeas:

Precios oficiales directos: Las entradas de adulto para un solo partido suelen oscilar entre 20 € y 85 € , según el club, la zona del estadio y la categoría del rival. Los partidos de liga de menor perfil en estadios como el AFAS Stadion o el Euroborg arrancan en la franja más baja, mientras que los encuentros con los "Big Three" se sitúan en la parte alta.

Ubicación en las gradas: Los asientos más asequibles, así como las terrazas de safe-standing, están situados detrás de las porterías en las gradas cortas (Korte Zijde). Los asientos centrales en la grada larga (Lange Zijde) tienen precios oficiales más altos.

Precios de reventa secundaria: En plataformas secundarias como StubHub, las entradas más baratas para partidos estándar de la Eredivisie parten de unos 30 € hasta 45 €, mientras que rivalidades de alto voltaje como De Klassieker o De Topper alcanzan precios marcados por el mercado en función de la clasificación liguera.

Categorías con descuento: La mayoría de los clubes neerlandeses ofrecen entradas con descuento para aficionados jóvenes, tanto menores de 12 como de 18 años, así como paquetes familiares para partidos nacionales.

¿Cuándo empezó la Eredivisie?

Fundada en 1956, la Eredivisie se mantiene como una de las competiciones de máxima categoría más vibrantes del fútbol europeo, y celebra 70 años de fútbol profesional neerlandés durante la temporada 2026/27.

Reconocida en todo el mundo por su compromiso con el Fútbol Total, su prolífica producción de talento de cantera y su estilo ofensivo, la liga neerlandesa ofrece un ambiente de partido imperdible.

Desde el rugiente Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam, con capacidad para 55.000 espectadores, y la caldera de De Kuip, en Róterdam (Feyenoord Stadium), hasta los campos más íntimos y hostiles de De Grolsch Veste, del FC Twente, o De Adelaarshorst, del Go Ahead Eagles, la cultura de la afición neerlandesa se basa en una profunda pasión comunitaria, exhibiciones de tifos y un apoyo vocal incesante.