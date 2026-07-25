No hay nada más emocionante que ver fútbol bajo los focos en algunos de los estadios más emblemáticos de Europa, y puedes dar rienda suelta a tu pasión por el deporte reservando hoy mismo entradas para la Coppa Italia de los próximos partidos en Italia.

Aunque el actual campeón de la Coppa Italia, el Inter de Milán, quizá no entre en liza hasta más adelante en la competición, hay muchos duelos de Copa interesantes en un futuro próximo.

Las primeras rondas de la edición 2026/27 arrancan entre agosto y septiembre, y participarán equipos destacados de la Serie A como Lazio, Fiorentina y Torino.

Deja que GOAL te guíe en el proceso de compra de entradas para la Coppa Italia, cómo puedes asegurar tu asiento, cuánto cuestan y mucho más.

Calendario de la Coppa Italia 2026/27

Ronda Fecha(s) Entradas Primera ronda 14-17 de agosto Entradas Segunda ronda 2 de septiembre Entradas Octavos de final 2 y 16 de diciembre Entradas Cuartos de final 3 y 10 de febrero Entradas Semifinales 2/3 de marzo y 20/21 de abril Entradas Final 19 de mayo Entradas

Cómo comprar entradas para partidos de la Coppa Italia

Las entradas para la Coppa Italia se pueden comprar directamente a través del sitio web oficial del club local. Es el método más fiable para asegurar asientos, especialmente durante las primeras rondas de la competición. En esas primeras rondas, es poco probable que las entradas se agoten rápidamente, pero en los partidos de las últimas fases la demanda suele aumentar con rapidez.

La distribución de entradas para la Coppa Italia también depende de la fase de la competición. Durante las primeras etapas, las entradas salen a la venta aproximadamente entre 3 y 4 semanas antes. Sin embargo, una vez se llega a las últimas fases, los plazos de venta se acortan. Así, por ejemplo, para unos cuartos de final, las entradas probablemente saldrían a la venta entre 2 y 3 semanas antes del inicio del partido. El periodo de venta vuelve a situarse en torno a un mes para la final, con un aumento de la demanda cuando las entradas se ponen a la venta por primera vez.

La enorme demanda de algunos partidos de la Coppa Italia hace que los aficionados puedan tener que recurrir a opciones secundarias de reventa, como StubHub. Los precios pueden fluctuar aquí, tanto por encima como por debajo del precio oficial de una entrada, dependiendo del partido y de la cercanía de su fecha.

¿Cuánto cuestan las entradas para partidos de la Coppa Italia?

Los precios de las entradas para la Coppa Italia varían en función de varios factores, como la fase de la competición, los equipos implicados, dónde se juega el partido y dónde esté ubicado tu asiento. En general, sin embargo, las entradas para encuentros de las primeras rondas suelen oscilar entre 5 € y 30 €. A medida que avanza el torneo, también lo hacen los precios, con entradas de cuartos de final en una horquilla de entre 40 € y 100 €.

En el Stadio Olimpico, las entradas para la final suelen oscilar entre 60 € y 200 €, aunque es probable que estos precios aumenten en función de qué dos equipos alcancen la final.

¿Quiénes son los recientes ganadores de la Coppa Italia?

A continuación, los diez últimos ganadores de la Coppa Italia. Todas las finales se disputaron en el Stadio Olimpico de Roma, salvo la edición de 2021, que se celebró en el Mapei Stadium - Citta del Tricolore de Reggio Emilia debido a las restricciones por la COVID.