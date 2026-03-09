Cómo comprar entradas para la Copa Mundial de Escocia 2026: fechas, partidos, precios y más

Tras una sensacional campaña de clasificación llena de momentos memorables, Escocia está lista para participar en la Copa del Mundo por primera vez en casi 20 años.

Los aficionados escoceses ya están entusiasmados ante la perspectiva de enfrentarse a Brasil, cinco veces campeón del mundo, y a Marruecos, semifinalista en 2022, en Estados Unidos este mes de junio. No te pierdas la oportunidad de conseguir entradas para algunos encuentros épicos.

¿Estará Escocia a la altura de las circunstancias en el escenario mundial? Deja que GOAL te informe sobre las últimas novedades en cuanto a las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus entradas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos durante 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres naciones.

Las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes:

Canadá: Toronto y Vancouver

México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Escocia en la Copa Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Sábado, 13 de junio Escocia contra Haití (21:00) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Viernes, 19 de junio Escocia contra Marruecos (18:00) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Miércoles, 24 de junio Escocia contra Brasil (18:00 h) Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Entradas



En la Copa Mundial de 1998, Escocia fue el centro de atención mundial al debutar en el torneo contra Brasil. A pesar de su enérgica actuación en el Stade de France, cayó derrotada por 2-1.

Los escoceses mantuvieron vivos sus sueños con un empate 1-1 contra Noruega. Sin embargo, se quedaron sin fuerzas en su tercer partido de la fase de grupos contra Marruecos, al que perdieron por 3-0, lo que supuso su eliminación del torneo.

Sobre el papel, el primer partido de la Tartan Army en la fase de grupos del Mundial de 2026, contra Haití en Foxborough, es el más fácil. En su única participación anterior en un Mundial, hace 52 años, la selección caribeña perdió sus tres partidos de la fase de grupos y encajó 14 goles.

Los aficionados escoceses podrán seguir disfrutando de la fiesta en Massachusetts, ya que su segundo partido contra Marruecos también se disputará en el Gillette Stadium. Los Leones del Atlas reescribieron el guion en la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar, convirtiéndose en la primera nación africana en alcanzar las semifinales del mayor torneo del planeta.

El equipo de Steve Clarke se dirige al sur, a Miami, para disputar su tercer y último partido de la fase de grupos, que será muy importante, ya que se enfrentará a uno de los favoritos del torneo, Brasil. Ambos equipos se han enfrentado cuatro veces en anteriores Copas del Mundo, con tres victorias para los sudamericanos. Sin embargo, en su primer enfrentamiento, en 1974, los escoceses se esforzaron al máximo y lograron un sorprendente empate a 0-0.

Cómo comprar entradas para la Copa Mundial de Escocia 2026

Los aficionados pueden comprar entradas oficiales para los partidos de Escocia a través de la página web de la FIFA, desde ahora hasta el gran inicio del torneo en junio.

Aunque ya se han llevado a cabo varias fases de venta, como el «sorteo de preventa Visa» (septiembre), el «sorteo de entradas anticipadas» (octubre) y el «sorteo de selección aleatoria» (diciembre/enero), todavía hay entradas disponibles.

Fase de venta de última hora

A medida que se acerque el torneo (a partir de abril), los aficionados podrán comprar las entradas restantes por orden de llegada. La FIFA no ha revelado cuántas entradas se pondrán a la venta ni para qué partidos, pero es de esperar que la disponibilidad sea limitada y que se agoten rápidamente.

Para comprar entradas, debes visitar el portal oficial de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta. A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

Mercados secundarios

Además de las ventas iniciales, la FIFA también gestiona su propio mercado oficial de reventa e intercambio. Se trata de la única plataforma aprobada por la FIFA para los aficionados que deseen revender o comprar entradas ya agotadas.

La disponibilidad en la plataforma de reventa suele ser limitada y esporádica, especialmente a medida que se acercan los partidos, pero sigue siendo la opción más segura para comprar entradas fuera de las fases de venta primaria. Para los aficionados de México, existe un mercado de intercambio específico (Mercado de Intercambio) que gestiona las transacciones de reventa locales con las mismas garantías oficiales.

Para aquellos que se pierdan las ventanas oficiales de la FIFA o necesiten entradas para fechas o ciudades específicas, sitios secundarios de venta de entradas como StubHub también ofrecerán entradas para la Copa del Mundo. Estas plataformas ofrecen más flexibilidad, pero generalmente a precios significativamente más altos debido a los mercados de reventa impulsados por la demanda.

Entradas para la Copa del Mundo de Escocia 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, situadas en la grada inferior.

Las más caras, situadas en la grada inferior. Categoría 2: abarca tanto la grada superior como la inferior fuera de las zonas de la categoría 1.

abarca tanto la grada superior como la inferior fuera de las zonas de la categoría 1. Categoría 3: Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, situada en la grada superior fuera de las otras categorías.

Es probable que los precios varíen a lo largo de las distintas fases de venta de entradas. A continuación se muestran las estimaciones:

Etapa Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto países anfitriones) 60-620 Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75-2735 Ronda de 32 105-750 Octavos de final 170 $ - 980 Cuartos de final 275 $ - 1775 Semifinales 420 $ - 3295 Final 2030 $ - 7875

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa Mundial de Escocia 2026

Podrá disfrutar de lo mejor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad completos para los partidos de Escocia, que incluyen entradas premium, comida y bebida, y mucho más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes están disponibles de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo que no sea de la nación anfitriona (excepto CAN, MEX y EE. UU.)

Ronda de 32/Ronda de 16/Final de bronce: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Salón junto al campo, VIP, Salón del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA

A partir de 1400 USD por persona

Serie de sedes

Ve todos los partidos en el recinto que prefieras.

Incluye entre 4 y 9 partidos, dependiendo del recinto.

Son válidos todos los días de partido y todas las fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

A partir de 8275 $ USD por persona.

Sigue a mi equipo

Vea a su equipo en acción en todos los partidos de la fase inicial, independientemente de la ubicación.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 partido de los dieciseisavos de final

Todos los días y lugares de los partidos son elegibles

Sigue a mi equipo no está disponible en este momento para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

A partir de 6750 USD por persona

También hay suites privadas y acceso Platinum disponibles para grupos corporativos o VIP que busquen las opciones más exclusivas.

¿Qué se puede esperar de Escocia en el Mundial?

Por primera vez en más de 40 años, Escocia terminó en lo más alto de su grupo de clasificación para la Copa del Mundo. Esto ha supuesto un gran impulso moral para el equipo y los aficionados, que intentan pasar a la fase eliminatoria del torneo por primera vez en la historia.

La emoción está garantizada al ver jugar a Escocia últimamente. Su heroica campaña de clasificación terminó con un emocionante clímax en Hampden Park, donde derrotaron a su rival de grupo, Dinamarca, por 4-2, marcando dos goles en el tiempo de descuento para sellar el primer puesto con estilo.

No solo fue un resultado increíble, sino que también estuvo lleno de goles asombrosos. A los tres minutos, Scott McTominay abrió el marcador con una espectacular chilena.

Los daneses se recuperaron y pensaron que habían conseguido un punto vital, pero los escoceses siguieron luchando por la victoria. Kieran Tierney marcó un espectacular gol desde lejos en el minuto 93, pero el equipo local no se detuvo ahí. Cinco minutos más tarde, Kenny McLean encontró el fondo de la red con un audaz disparo desde su propio campo.

Los aficionados escoceses que viajen a Norteamérica este verano pueden esperar momentos más emocionantes. Tendrán la esperanza de que algunos de los jugadores más experimentados, como John McGinn y Scott McTominay, que figuran en la lista de los 10 máximos goleadores de todos los tiempos de su país, puedan liderar el equipo desde la delantera e inspirar al resto de los miembros de la plantilla.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, puedes ver las ciudades y los estadios que se utilizarán como sedes: