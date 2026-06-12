Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Jordania 2026: fechas, calendario, precios y más

Por primera vez, Jordania va a la Copa del Mundo de la FIFA.

Tras una sólida campaña en la que superaron a los gigantes regionales, el equipo de Jamal Sellami viaja a Norteamérica dispuesto a dejar huella. El espíritu de Al-Nashama está más vivo que nunca y miles de aficionados ya planean viajar para vivir este momento histórico.

¿Iluminarán Mousa Al-Tamari y Yazan Al-Naimat los estadios de California y Texas? Este es tu momento de formar parte del primer capítulo de Jordania en la Copa del Mundo. Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo conseguirlas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Jordania en el Mundial de 2026?

Jordania está en el Grupo J, un sector de alto voltaje y grandes multitudes.

Debutará ante Austria en el Área de la Bahía de San Francisco y luego se medirá a Argentina en Dallas, uno de los duelos más esperados de la fase de grupos.

Fecha Partido Sede Entradas 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi's Stadium (San Francisco) Entradas 22 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Levi's Stadium (San Francisco) Entradas 27 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T (Dallas) Entradas

¿Cuáles son las entradas más baratas para el partido de Jordania?

Según la reventa actual, las estimaciones de la FIFA y los precios públicos más bajos, estas son las entradas disponibles para el partido de Jordania.

Los precios pueden variar por demanda y política de precios dinámicos.

Clasificación Partido (Fecha) Lugar (ciudad) Rango de precios medio (nivel básico) Entradas N.º 1 Jordania vs. Argentina (27 de junio) Dallas Stadium (Arlington, EE. UU.) 340–780 $+ Entradas N.º 2 Austria vs. Jordania (16 de junio) Estadio de la Bahía de San Francisco (Santa Clara, EE. UU.) 165 $ – 350 $+ Entradas N.º 3 Jordania vs. Argelia (22 de junio) Estadio de la Bahía de San Francisco (Santa Clara, EE. UU.) 145 $ – 290 $+ Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Jordania 2026?

Nota: Los precios fluctúan por demanda y dinámica de precios; las cifras mostradas son las más altas al momento de escribir y pueden cambiar.

Las principales sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Lo esencial:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de estos sitios.

Entradas para la Copa del Mundo de Jordania 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de Jordania en la fase de grupos se dividen en cuatro categorías: - Categoría 1: asientos preferenciales en la grada inferior. - Categoría 2: visión equilibrada desde la grada intermedia. - Categoría 3: opción económica en la grada superior. - Categoría 4: la más asequible, en las secciones más altas del estadio.

Los precios estimados para la histórica fase de grupos de Jordania son:

Categoría 1: Asientos privilegiados en la grada inferior (450-620 $)

Asientos privilegiados en la grada inferior (450-620 $) Categoría 2: Zona intermedia y esquinas inferiores (280-400 $)

Zona intermedia y esquinas inferiores (280-400 $) Categoría 3: Grada superior (150-250 $)

Grada superior (150-250 $) Categoría 4: Asientos más asequibles / con visión restringida (60-120 $)

Qué esperar de Jordania en el Mundial

Esperen corazón, alma y actitud tenaz. Bajo Jamal Sellami, Jordania muestra disciplina táctica y un contraataque letal.

Mousa Al-Tamari, deslumbrante en la Ligue 1, lidera el ataque.

Junto a él, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan completan un trío ofensivo capaz de inquietar a cualquier defensa. En la Copa Asiática de la AFC ya demostraron que, en su mejor día, pueden batir a los mejores; ahora están listos para mostrar al mundo que Al-Nashama ha llegado.

¿Quiénes integran la convocatoria de Jordania para el Mundial? Plantilla definitiva de 26 jugadores

Bajo la dirección de Jamal Sellami, la selección de Jordania ha anunciado su lista de 26 jugadores. En su debut en la Copa del Mundo de la FIFA, Jordania integra el Grupo J junto a la campeona Argentina, Argelia y Austria.

Su fuerza radica en la organización táctica, la unión del grupo y su explosiva transición. En la portería destaca Yazeed Abulaila, respaldado por los defensas Yazan Al-Arab y Abdallah Nasib, del FC Seúl. El talento ofensivo recae sobre el extremo Musa Al-Taamari, mientras que el delantero Ali Olwan —autor de nueve goles en la fase de clasificación— lidera el ataque junto a Yazan Al-Naimat.

Tanto si estás planificando su histórico calendario como si estás consultando la disponibilidad de entradas en Santa Clara y Arlington, aquí tienes la lista oficial de los 26 jugadores que representan a Jordania:

Posición Jugador Club actual Porteros Yazeed Abulaila Al-Hussein Irbid Abdullah Al-Fakhouri Al-Wehdat Ahmad Juaydi Al-Wehdat Defensas Yazan Al-Arab FC Seúl Abdallah Nasib Al-Hussein Irbid Mohammad Abu Al-Nadi Selangor Yousef Abu Al-Jazar Al-Hussein Irbid Mohammad Hasheesh Al-Wehdat Saleem Obaid Al-Hussein Irbid Bara' Marei Al-Faisaly Feras Shelbaieh Al-Wehdat Ihsan Haddad Al-Faisaly Centrocampistas Noor Al-Rawabdeh Selangor Nizar Al-Rashdan Qatar SC Rajaei Ayed Al-Hussein Irbid Ibrahim Sadeh Al-Karma Mohammad Al-Dawoud Al-Wehdat Amer Jamous Al-Zawraa Mahmoud Al-Mardi Al-Hussein Irbid Mohannad Abu Taha Al-Wehdat Waseem Al-Riyalat Al-Faisaly Delanteros Musa Al-Taamari Montpellier HSC Yazan Al-Naimat Al-Arabi Ali Olwan Selangor Reziq Bani Hani Selangor Arif Al-Haj Al-Hussein Irbid

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