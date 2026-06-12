Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-WC 2026-QUALIFIER-CZE-DENAFP
Czech Republic World Cup 2026 Tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo 2026 en la República Checa: fechas, calendario, precios y más

SHOPPING
Tickets
World Cup
Chequia
P. Schick
T. Soucek

Todo lo que necesitas saber para ver a la selección checa enfrentarse a México y a otros equipos este verano

La República Checa debutará en la fase de grupos el 11 dejunio contra Corea del Sur, en el Estadio Akron de México.

Tras 20 años ausentes, los checos regresan al escenario mundial. Sus aficionados, entusiasmados, buscan entradas para la próxima aventura norteamericana.

GOAL te ofrece la información más reciente sobre las entradas para el Mundial 2026, incluyendo cómo conseguir asientos para los partidos de la República Checa y su precio.

Calendario de la República Checa en el Mundial 2026

Desde el subcampeonato de 1962, solo avanzaron a la fase eliminatoria en 1990. Este es el calendario de la fase de grupos que les espera:

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

Jueves 11 de junio      

Corea del Sur vs República Checa (3-2)

Estadio Akron, Zapopan

Entradas

Jueves 18 de junio      

República Checa vs Sudáfrica      

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

Miércoles 24 de junio      

República Checa vs. México

Estadio Azteca, Ciudad de México

Entradas

¿Cuáles son las entradas más baratas para los partidos de la República Checa en el Mundial?

Según los anuncios activos en el mercado secundario, las tarifas de referencia oficiales de la FIFA y el seguimiento en tiempo real de la reventa, así se clasifican los precios de las entradas más básicas para los partidos de la República Checa en el Grupo A.

Los precios cambian según la capacidad del estadio, la demanda local y la facilidad para viajar.

Partido (Fecha)

Lugar (ciudad)

Planta de reventa de entradas de nivel básico

Entradas

República Checa vs. Sudáfrica (18 de junio)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta, EE. UU.)

148 $ – 200 $+

Entradas

Corea del Sur vs República Checa (11 de junio)

Estadio Guadalajara (Guadalajara, México)

227 $ – 320 $+

Entradas

República Checa vs México (24 de junio)

Estadio Azteca (Ciudad de México, MEX)

870 $ – 1100 $+

Entradas

Nota: Los precios fluctúan por demanda y dinámica de precios; esta tabla muestra el rango más alto disponible al momento de escritura y puede cambiar.

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la República Checa?

Ya terminaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios), y la disponibilidad es muy limitada.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de última hora: activa, por orden de llegada y en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de la República Checa?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 - 800

1.000 - 4.210

Categoría 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600–2790 $

Categoría 4

60 $ - 120 $

150–350 $

400 $ - 2.030 $

Qué esperar de la República Checa en el Mundial 2026

La fase de clasificación fue una montaña rusa: derrotas sorpresivas ante Islas Feroe (2-1) y Croacia (5-0), y victorias clave sobre República de Irlanda y Dinamarca en la repesca.

Los aficionados checos sacan partido a su inversión cada vez que ven a su equipo en acción. Bajo la batuta de Miroslav Koubek, el conjunto llegó al límite en ambas victorias de la repesca, resueltas en tensas tandas de penaltis. Los seguidores esperan más momentos dramáticos en Norteamérica este verano.

Aunque no juega un Mundial desde 2006, tiene una larga historia: fue subcampeona en 1934 y 1962, y llegó a cuartos en 1938 y 1990 como Checoslovaquia.

Aunque nunca han alcanzado la cima a nivel mundial, los checos sí lo lograron en el escenario continental al ganar la Eurocopa de 1976.

Patrik Schick, máximo goleador en la fase de clasificación, liderará de nuevo el ataque. Con el Bayer Leverkusen suma casi un gol cada dos partidos (103 en 210) y mantiene un ritmo similar con la selección (25 en 52).

También destacan el centrocampista Tomáš Souček, clave con su despliegue de área a área, y el capitán Ladislav Krejčí, quien lidera la defensa.

¿Quiénes integran la selección checa para el Mundial? La lista final de 26 jugadores.

Bajo la dirección del veterano seleccionador Miroslav Koubek, de 74 años, la República Checa ha confirmado su lista definitiva de 26 jugadores. En su regreso a la fase final, debutará en el Grupo A ante Corea del Sur, Sudáfrica y la anfitriona México.

El plantel destaca por su imponente y disciplinado núcleo físico, liderado por el motor del West Ham, Tomáš Souček, el capitán Ladislav Krejčí y el letal delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick.

Tanto si planeas su ruta hacia las eliminatorias como si buscas entradas en el mercado secundario para los decisivos partidos de fase de grupos en Guadalajara, Atlanta y Ciudad de México, esta es la lista oficial de los 26 jugadores que representarán a Chequia:

Plantilla oficial de la República Checa para el Mundial

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Matěj Kovář

Bayer Leverkusen


Jindřich Staněk

Slavia de Praga


Lukáš Horníček

Braga

Defensas

Ladislav Krejčí (C)

Wolverhampton Wanderers


Vladimír Coufal

TSG Hoffenheim


Tomáš Holeš

Slavia de Praga


Robin Hranáč

TSG Hoffenheim


David Zima

Slavia de Praga


David Douděra

Slavia de Praga


David Jurásek

Slavia de Praga


Štěpán Chaloupek

Slavia de Praga


Jaroslav Zelený

Sparta de Praga

Centrocampistas

Tomáš Souček

West Ham United


Lukáš Provod

Slavia de Praga


Michal Sadílek

Slavia de Praga


Lukáš Červ

Viktoria Plzeň


Vladimír Darida

FC Hradec Králové


Alexandr Sojka

Viktoria Plzeň


Hugo Sochůrek

Sparta de Praga


Pavel Bucha

FC Cincinnati


Tomáš Ladra

Viktoria Plzeň

Delanteros

Patrik Schick

Bayer Leverkusen


Adam Hložek

TSG Hoffenheim


Tomáš Chorý

Slavia de Praga


Mojmír Chytil

Slavia de Praga


Jan Kuchta

Sparta de Praga


Pavel Šulc

Olympique de Lyon


Denis Višinský

Viktoria Plzeň


¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:

País

Estadio (ciudad)

Capacidad

Canadá

BC Place (Vancouver)

54 000


BMO Field (Toronto)

45 000

México

Estadio Banorte (Ciudad de México)

83 000


Estadio Akron (Guadalajara)

48 000


Estadio BBVA (Monterrey)

53 500

Estados Unidos

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

75 000


Estadio Gillette (Foxborough)

65 000


Estadio AT&T (Dallas)

94 000


Estadio NRG (Houston)

72 000


Estadio Arrowhead (Kansas City)

73 000


Estadio SoFi (Inglewood)

70 000


Estadio Hard Rock (Miami)

65 000


Estadio MetLife (East Rutherford)

82 500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)

69 000


Levi's Stadium (San Francisco)

71 000


Lumen Field (Seattle)

69 000