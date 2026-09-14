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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
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Cómo comprar entradas para la AFC Champions League Elite: calendario completo de 2026/27, dónde comprarlas, precios y más

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Así es como podrías sentarte en algunos de los próximos partidos más destacados de Asia

La principal competición de clubes de Asia está de vuelta, con la AFC Champions League Elite 2026/27 ya en marcha. El torneo se ha ampliado a 32 equipos por primera vez desde su cambio de nombre en 2024/25, y la fase de liga se prolongará hasta febrero de 2027 antes de una fase final centralizada en Arabia Saudí.

Deja que GOAL te guíe sobre cómo hacer realidad tus sueños futbolísticos asiáticos consiguiendo entradas para algunos inolvidables partidos de la AFC Champions League Elite esta temporada. Consulta a continuación la lista completa de encuentros y cómo puedes comprar entradas para cada jornada.

Entradas para la AFC Champions League EliteComprar ahora

Lista completa de partidos de la AFC Champions League Elite 2026/27

La AFC y los clubes individuales confirman las fechas exactas de los partidos, los horarios de inicio y las sedes dentro de cada ventana de jornada cuando se acercan los encuentros, así que por ahora aparecen listados por rango de fechas de la jornada. Consulta el enlace de entradas para ver la información más reciente a medida que se confirman los partidos.

FechaPartidoSedeEntradas
14-16 de sep. de 2026 (MD1)Neftchi vs Al-Quwa Al-JawiyaPor confirmarEntradas
14-16 de sep. de 2026 (MD1)Shabab Al Ahli vs TractorPor confirmarEntradas
14 de sep. de 2026 (MD1)Al-Shamal vs Al-IttihadAl Bayt Stadium, Al KhorEntradas
14-16 de sep. de 2026 (MD1)Al-Ahli vs PakhtakorPor confirmarEntradas
14 de sep. de 2026 (MD1)Esteghlal vs Al SaddPor confirmarEntradas
14-16 de sep. de 2026 (MD1)Al-Qadsiah vs Al WaslPor confirmarEntradas
15 de sep. de 2026 (MD1)Al Ain vs Al-NassrPor confirmarEntradas
15 de sep. de 2026 (MD1)Al-Hilal vs Al-GharafaKingdom Arena, RiyadhEntradas
15-16 de sep. de 2026 (MD1)Kashima Antlers vs Newcastle JetsPor confirmarEntradas
15-16 de sep. de 2026 (MD1)Daejeon Hana Citizen vs Kyoto SangaPor confirmarEntradas
15-16 de sep. de 2026 (MD1)Gamba Osaka vs Công An Hà NộiPor confirmarEntradas
15-16 de sep. de 2026 (MD1)Ratchaburi vs Shanghai PortPor confirmarEntradas
15-16 de sep. de 2026 (MD1)Johor Darul Ta'zim vs Buriram UnitedPor confirmarEntradas
15-16 de sep. de 2026 (MD1)Beijing Guoan vs Pohang SteelersPor confirmarEntradas
15-16 de sep. de 2026 (MD1)Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa ReysolPor confirmarEntradas
15-16 de sep. de 2026 (MD1)Port vs Vissel KobePor confirmarEntradas
12-14 de oct. de 2026 (MD2)Pakhtakor vs Al-QadsiahPor confirmarEntradas
12-14 de oct. de 2026 (MD2)Tractor vs Al-ShamalPor confirmarEntradas
12-14 de oct. de 2026 (MD2)Al Wasl vs Al-AhliPor confirmarEntradas
12-14 de oct. de 2026 (MD2)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al AinPor confirmarEntradas
12-14 de oct. de 2026 (MD2)Al-Nassr vs NeftchiPor confirmarEntradas
12-14 de oct. de 2026 (MD2)Al-Gharafa vs EsteghlalPor confirmarEntradas
12-14 de oct. de 2026 (MD2)Al Sadd vs Al-HilalPor confirmarEntradas
12-14 de oct. de 2026 (MD2)Al-Ittihad vs Shabab Al AhliPor confirmarEntradas
13-14 de oct. de 2026 (MD2)Newcastle Jets vs Gamba OsakaPor confirmarEntradas
13-14 de oct. de 2026 (MD2)Kyoto Sanga vs RatchaburiPor confirmarEntradas
13-14 de oct. de 2026 (MD2)Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zimPor confirmarEntradas
13-14 de oct. de 2026 (MD2)Shanghai Port vs Daejeon Hana CitizenPor confirmarEntradas
13-14 de oct. de 2026 (MD2)Buriram United vs Beijing GuoanPor confirmarEntradas
13-14 de oct. de 2026 (MD2)Công An Hà Nội vs Kashima AntlersPor confirmarEntradas
13-14 de oct. de 2026 (MD2)Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai MotorsPor confirmarEntradas
13-14 de oct. de 2026 (MD2)Kashiwa Reysol vs PortPor confirmarEntradas
26-28 de oct. de 2026 (MD3)Neftchi vs Al-IttihadPor confirmarEntradas
26-28 de oct. de 2026 (MD3)Al-Ahli vs Al-GharafaPor confirmarEntradas
26-28 de oct. de 2026 (MD3)Al Ain vs TractorPor confirmarEntradas
26-28 de oct. de 2026 (MD3)Al-Quwa Al-Jawiya vs PakhtakorPor confirmarEntradas
26-28 de oct. de 2026 (MD3)Al-Nassr vs Al WaslPor confirmarEntradas
26-28 de oct. de 2026 (MD3)Al-Qadsiah vs Al SaddPor confirmarEntradas
26-28 de oct. de 2026 (MD3)Shabab Al Ahli vs EsteghlalPor confirmarEntradas
26-28 de oct. de 2026 (MD3)Al-Shamal vs Al-HilalPor confirmarEntradas
27-28 de oct. de 2026 (MD3)Shanghai Port vs Công An Hà NộiPor confirmarEntradas
27-28 de oct. de 2026 (MD3)Johor Darul Ta'zim vs PortPor confirmarEntradas
27-28 de oct. de 2026 (MD3)Daejeon Hana Citizen vs Vissel KobePor confirmarEntradas
27-28 de oct. de 2026 (MD3)Kyoto Sanga vs Newcastle JetsPor confirmarEntradas
27-28 de oct. de 2026 (MD3)Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai MotorsPor confirmarEntradas
27-28 de oct. de 2026 (MD3)Ratchaburi vs Kashiwa ReysolPor confirmarEntradas
27-28 de oct. de 2026 (MD3)Kashima Antlers vs Pohang SteelersPor confirmarEntradas
27-28 de oct. de 2026 (MD3)Gamba Osaka vs Buriram UnitedPor confirmarEntradas
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Pakhtakor vs Al-NassrPor confirmarEntradas
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Tractor vs NeftchiPor confirmarEntradas
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Al Wasl vs Al-Quwa Al-JawiyaPor confirmarEntradas
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Al Sadd vs Al-AhliPor confirmarEntradas
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Al-Ittihad vs Al AinPor confirmarEntradas
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Al-Gharafa vs Al-QadsiahPor confirmarEntradas
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Esteghlal vs Al-ShamalPor confirmarEntradas
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Al-Hilal vs Shabab Al AhliPor confirmarEntradas
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Newcastle Jets vs Shanghai PortPor confirmarEntradas
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zimPor confirmarEntradas
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Vissel Kobe vs RatchaburiPor confirmarEntradas
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana CitizenPor confirmarEntradas
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Port vs Beijing GuoanPor confirmarEntradas
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Công An Hà Nội vs Kyoto SangaPor confirmarEntradas
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Pohang Steelers vs Gamba OsakaPor confirmarEntradas
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Buriram United vs Kashima AntlersPor confirmarEntradas
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Neftchi vs Al-HilalPor confirmarEntradas
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Al Ain vs EsteghlalPor confirmarEntradas
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Tractor vs Al WaslPor confirmarEntradas
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Shamal vs Al-AhliPor confirmarEntradas
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Ittihad vs PakhtakorPor confirmarEntradas
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-GharafaPor confirmarEntradas
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Shabab Al Ahli vs Al-QadsiahPor confirmarEntradas
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Nassr vs Al SaddPor confirmarEntradas
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Newcastle Jets vs Kashiwa ReysolPor confirmarEntradas
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Daejeon Hana Citizen vs Beijing GuoanPor confirmarEntradas
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Kyoto Sanga vs Pohang SteelersPor confirmarEntradas
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Shanghai Port vs Buriram UnitedPor confirmarEntradas
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zimPor confirmarEntradas
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Công An Hà Nội vs Vissel KobePor confirmarEntradas
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai MotorsPor confirmarEntradas
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Gamba Osaka vs PortPor confirmarEntradas
1-8 de dic. de 2026 (MD6)Pakhtakor vs TractorPor confirmarEntradas
1-8 de dic. de 2026 (MD6)Al Wasl vs Al-IttihadPor confirmarEntradas
1-8 de dic. de 2026 (MD6)Al-Qadsiah vs Al-ShamalPor confirmarEntradas
1-8 de dic. de 2026 (MD6)Esteghlal vs NeftchiPor confirmarEntradas
1-8 de dic. de 2026 (MD6)Al-Hilal vs Al AinPor confirmarEntradas
1-8 de dic. de 2026 (MD6)Al Sadd vs Al-Quwa Al-JawiyaPor confirmarEntradas
1-8 de dic. de 2026 (MD6)Al-Gharafa vs Al-NassrPor confirmarEntradas
1-8 de dic. de 2026 (MD6)Al-Ahli vs Shabab Al AhliPor confirmarEntradas
1-2 de dic. de 2026 (MD6)Vissel Kobe vs Newcastle JetsPor confirmarEntradas
1-2 de dic. de 2026 (MD6)Kashiwa Reysol vs Công An Hà NộiPor confirmarEntradas
1-2 de dic. de 2026 (MD6)Pohang Steelers vs Shanghai PortPor confirmarEntradas
1-2 de dic. de 2026 (MD6)Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana CitizenPor confirmarEntradas
1-2 de dic. de 2026 (MD6)Beijing Guoan vs RatchaburiPor confirmarEntradas
1-2 de dic. de 2026 (MD6)Buriram United vs Kyoto SangaPor confirmarEntradas
1-2 de dic. de 2026 (MD6)Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba OsakaPor confirmarEntradas
1-2 de dic. de 2026 (MD6)Port vs Kashima AntlersPor confirmarEntradas
8-10 de feb. de 2027 (MD7)Pakhtakor vs EsteghlalPor confirmarEntradas
8-10 de feb. de 2027 (MD7)Tractor vs Al SaddPor confirmarEntradas
8-10 de feb. de 2027 (MD7)Al Ain vs Al-QadsiahPor confirmarEntradas
8-10 de feb. de 2027 (MD7)Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al AhliPor confirmarEntradas
8-10 de feb. de 2027 (MD7)Al-Nassr vs Al-ShamalPor confirmarEntradas
8-10 de feb. de 2027 (MD7)Al-Ittihad vs Al-GharafaPor confirmarEntradas
8-10 de feb. de 2027 (MD7)Neftchi vs Al-AhliPor confirmarEntradas
8-10 de feb. de 2027 (MD7)Al Wasl vs Al-HilalPor confirmarEntradas
9-10 de feb. de 2027 (MD7)Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zimPor confirmarEntradas
9-10 de feb. de 2027 (MD7)Shanghai Port vs PortPor confirmarEntradas
9-10 de feb. de 2027 (MD7)Daejeon Hana Citizen vs Kashima AntlersPor confirmarEntradas
9-10 de feb. de 2027 (MD7)Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai MotorsPor confirmarEntradas
9-10 de feb. de 2027 (MD7)Ratchaburi vs Gamba OsakaPor confirmarEntradas
9-10 de feb. de 2027 (MD7)Công An Hà Nội vs Beijing GuoanPor confirmarEntradas
9-10 de feb. de 2027 (MD7)Vissel Kobe vs Pohang SteelersPor confirmarEntradas
9-10 de feb. de 2027 (MD7)Kashiwa Reysol vs Buriram UnitedPor confirmarEntradas
15-17 de feb. de 2027 (MD8)Al-Ahli vs Al AinPor confirmarEntradas
15-17 de feb. de 2027 (MD8)Al Sadd vs Al-IttihadPor confirmarEntradas
15-17 de feb. de 2027 (MD8)Esteghlal vs Al WaslPor confirmarEntradas
15-17 de feb. de 2027 (MD8)Shabab Al Ahli vs Al-NassrPor confirmarEntradas
15-17 de feb. de 2027 (MD8)Al-Gharafa vs TractorPor confirmarEntradas
15-17 de feb. de 2027 (MD8)Al-Hilal vs PakhtakorPor confirmarEntradas
15-17 de feb. de 2027 (MD8)Al-Shamal vs Al-Quwa Al-JawiyaPor confirmarEntradas
15-17 de feb. de 2027 (MD8)Al-Qadsiah vs NeftchiPor confirmarEntradas
16-17 de feb. de 2027 (MD8)Kashima Antlers vs RatchaburiPor confirmarEntradas
16-17 de feb. de 2027 (MD8)Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai PortPor confirmarEntradas
16-17 de feb. de 2027 (MD8)Buriram United vs Vissel KobePor confirmarEntradas
16-17 de feb. de 2027 (MD8)Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà NộiPor confirmarEntradas
16-17 de feb. de 2027 (MD8)Port vs Kyoto SangaPor confirmarEntradas
16-17 de feb. de 2027 (MD8)Beijing Guoan vs Newcastle JetsPor confirmarEntradas
16-17 de feb. de 2027 (MD8)Gamba Osaka vs Daejeon Hana CitizenPor confirmarEntradas
16-17 de feb. de 2027 (MD8)Pohang Steelers vs Kashiwa ReysolPor confirmarEntradas

Cómo comprar entradas para partidos de la AFC Champions League Elite

Al margen de la fase final de la AFC Champions League Elite, que se disputa en Arabia Saudí a finales de abril y principios de mayo de 2027, no se pueden comprar entradas para los partidos de la AFC Champions League Elite directamente a través de la propia AFC. En su lugar, se venden club por club entre los equipos que compiten en la edición de esta temporada.

Debes visitar la web oficial de venta de entradas del club o de la liga correspondiente al partido al que quieras asistir y comprar allí tu asiento. La demanda puede superar con frecuencia la asignación disponible en algunos de los encuentros más importantes, especialmente en los que participan los principales equipos de Arabia Saudí.

Aunque los portales oficiales de los clubes y las ligas son la forma más segura para que los aficionados compren entradas para la AFC Champions League Elite, quienes quieran asistir a los partidos pueden considerar sitios secundarios como Ticombo, que podrían darles la mejor oportunidad de conseguir asientos de última hora.

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¿Cuánto cuestan las entradas para partidos de la AFC Champions League Elite?

El precio de las entradas para partidos de la AFC Champions League Elite varía en función de varios factores, entre ellos qué clubes estén implicados, la sede y la fase de la competición.

Por ejemplo, un partido con Al-Hilal o Al-Nassr en Riad normalmente costaría mucho más que un encuentro de la fase de liga en un mercado más pequeño.

Los clubes suelen fijar los precios de las entradas para la AFC Champions League Elite al inicio de una temporada para la fase de liga. Si un equipo avanza a las rondas eliminatorias, los precios pueden aumentar para determinados partidos en función del rival, la ubicación y la demanda.

Sigue de cerca los distintos portales oficiales de entradas de los clubes para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios.

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¿Qué esperar de la AFC Champions League Elite 2026/27?

Al-Ahli afronta esta temporada como vigente bicampeón, después de revalidar el título en 2026, y aspirará a convertirse en el primer club en ganar la competición tres veces seguidas.

Arabia Saudí tiene por primera vez esta temporada cuatro representantes en la Región Oeste, tras la ampliación de la liga: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, este último de vuelta en la máxima categoría después de ganar el título de la Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo ha convertido esta competición en uno de sus grandes objetivos para la campaña.

En otros frentes, el Al-Shamal de Qatar debuta esta temporada a nivel continental, mientras que el Esteghlal de Irán, los uzbekos Neftchi y Pakhtakor, y el iraquí Al-Quwa Al-Jawiya completan una competitiva Región Oeste.

En la Región Este, la ampliada representación de Japón, con cinco clubes, entre ellos Vissel Kobe y Kyoto Sanga, encabeza un grupo que también incluye al campeón de la K League de Corea del Sur, Jeonbuk Hyundai Motors, al Buriram United de Tailandia y al Công An Hà Nội de Vietnam, todos ellos en busca de una larga trayectoria en el nuevo formato de liga única.

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