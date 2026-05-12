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Cómo comprar entradas para Francia-Irak: precios de las entradas para el Mundial 2026, información sobre el Lincoln Financial Field y más

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Aquí te explicamos cómo conseguir entradas para el partido Francia-Irak.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue su fiesta global con un esperado duelo de fase de grupos entre Francia e Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Francia, favorita del torneo, cuenta con talento de élite y una plantilla amplia. 

Irak, con ambición y determinación, busca sorprender a una de las potencias del fútbol.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para comprar entradas para el Francia vs Irak, incluyendo precios, detalles del estadio y los mejores sitios para asegurarte tus asientos antes de que se agoten.

Compraahoratus entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Irak y Francia.

¿Cuándo es Francia vs Irak?

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
22 de junio de 2026Francia vs. IrakLincoln Financial Field, FiladelfiaEntradas

Calendario de Francia en el Mundial 2026

FechaCalendarioLugarEntradas
18 de junio de 2026Francia vs. SenegalEstadio SoFi, Los ÁngelesEntradas
22 de junio de 2026Francia vs. IrakLincoln Financial Field, FiladelfiaEntradas
26 de junio de 2026Francia vs. NoruegaBC Place, VancouverEntradas

Calendario de Irak para el Mundial 2026

FechaCalendarioLugarEntradas
18 de junio de 2026Irak vs. NoruegaBC Place, VancouverEntradas
22 de junio de 2026Francia vs. IrakLincoln Financial Field, FiladelfiaEntradas
26 de junio de 2026Irak vs SenegalSoFi Stadium, Los ÁngelesEntradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Francia vs Irak?

Hay varias formas de conseguir entradas para el Francia vs. Irak en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y se espera que la demanda aumente a medida que se acerque el torneo.

  • Venta oficial de la FIFA: La FIFA vende las entradas restantes en las últimas fases, por orden de llegada.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: permite comprar entradas verificadas de otros aficionados en el mercado oficial.
  • Plataformas secundarias: sitios de confianza como StubHub ofrecen acceso rápido a partidos con entradas agotadas.
  • Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salas privadas, comida y experiencias exclusivas.

Todas las entradas serán digitales y se gestionarán mediante la app oficial de la FIFA, por lo que el acceso móvil será obligatorio.

Reservaahoratu entrada para el partido de la Copa del Mundo entre Irak y Francia.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Francia vs Irak?

El precio de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 depende de la categoría, la demanda y la ubicación de los asientos.

En la fase de grupos, las categorías más económicas arrancan en unos 60 USD, aunque la reventa sube notablemente cerca de la fecha del partido.

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600–2790 $
Categoría 460–120 $150–350 $400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Lincoln Financial Field

El Lincoln Financial Field de Filadelfia, sede destacada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, albergará encuentros clave de la fase de grupos, como Francia-Irak.

El estadio de los Philadelphia Eagles de la NFL destaca por su ambiente electrizante, sus modernas instalaciones y su excelente conexión con el transporte público.

Se prevé que acoja a más de 65 000 aficionados, garantizando un ambiente vibrante para uno de los partidos más esperados de la fase de grupos.