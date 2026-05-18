Uruguay sigue su camino hacia el Mundial 2026 y visita a Cabo Verde el 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Uruguay y Cabo Verde en el Mundial de 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo H Hard Rock Stadium

Consulta el calendario completo de la fase de grupos de Uruguay en el Mundial 2026.

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Lunes 15 de junio Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium (Miami) Entradas Domingo 21 de junio Uruguay vs. Cabo Verde Estadio Hard Rock (Miami) Entradas Viernes 26 de junio Uruguay contra España Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas

Calendario de la fase de grupos de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 España vs. Cabo Verde Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 21 de junio de 2025 Uruguay vs. Cabo Verde Estadio Hard Rock, Miami Entradas 26 de junio de 2026 Cabo Verde vs Arabia Saudí Estadio NRG, Houston Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Uruguay y Cabo Verde?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Uruguay-Cabo Verde?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Uruguay-Cabo Verde en Miami, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para quienes tienen presupuesto limitado. Al ser el último partido de la fase de grupos para la anfitriona, se espera una de las demandas más altas de la primera ronda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800-1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500–3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Miami, destino global y base del equipo anfitrión, registrará una demanda muy alta, así que conviene comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 para quienes tengan un presupuesto limitado.

¿Dónde se juega Uruguay vs. Cabo Verde?

El partido entre Uruguay y Cabo Verde se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Para el Mundial de 2026 tendrá capacidad para unos 65 000 espectadores.

Ubicado en Miami Gardens, Florida, el recinto fue renovado por 550 millones de dólares para convertirlo en una instalación de primer nivel.

Su rasgo más destacado es la cubierta exterior que protege el 90 % de las gradas del sol y la lluvia, dejando el campo al descubierto.

Cuatro pantallas gigantes de alta definición, una en cada esquina de la grada superior, permiten ver las repeticiones desde cualquier asiento.

A pesar de su gran envergadura, la remodelación acercó las gradas 7,6 metros al terreno de juego, creando un ambiente electrizante e íntimo que acorta la distancia entre los aficionados y la trepidante acción que se desarrolla en el campo.