Cómo comprar entradas para el partido Túnez-Países Bajos: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el GEHA Field at Arrowhead y mucho más

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Túnez enfrentará a los Países Bajos en el GEHA Field del Arrowhead Stadium de Kansas City el 25 de junio.

Países Bajos suele ser favorito y Túnez busca dejar huella, así que la demanda de entradas subirá a medida que se acerque el partido.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, paquetes de hospitalidad, detalles del estadio y dónde reservar tus asientos en línea antes de que se agoten.

¿Cuándo es el partido entre Túnez y Países Bajos?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 25 de junio de 2026 – 20:00 Túnez vs. Países Bajos GEHA Field en el Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas

Partidos de Túnez en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar y ciudad Entradas 14 de junio de 2026 Suecia vs Túnez Estadio BBVA de Monterrey, México Entradas 20 de junio de 2026 Túnez vs. Japón Estadio BBVA de Monterrey, México Entradas 25 de junio de 2026 Túnez vs. Países Bajos GEHA Field at Arrowhead, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas

Calendario de los Países Bajos en la Copa del Mundo de 2026

Fecha Partido Lugar y ciudad Estado 14 de junio de 2026 Países Bajos vs. Japón AT&T Stadium, Dallas (Arlington), TX Entradas 20 de junio de 2026 Países Bajos vs. Suecia Estadio NRG, Houston, TX Entradas 25 de junio de 2026 Túnez vs. Países Bajos GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Túnez vs. Países Bajos?

Hay varias formas de conseguir entradas para este partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La FIFA vende entradas en fases : sorteos y venta final por orden de llegada.

en fases sorteos y venta final por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas en el mercado oficial de la FIFA.

los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas en el mercado oficial de la FIFA. Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para partidos con localidades agotadas.

plataformas como StubHub ofrecen entradas para partidos con localidades agotadas. Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos de lujo, acceso a salas VIP, gastronomía de alta calidad y experiencias exclusivas el día del partido.

Se espera que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sean digitales y se gestionen mediante la app oficial de la FIFA.

Se recomienda comprar con antelación para obtener los precios más bajos, sobre todo para los partidos de selecciones europeas destacadas como Países Bajos.

¿Cuánto cuestan las entradas para Túnez vs. Países Bajos?

La FIFA aplica precios dinámicos según categoría, demanda y fase del torneo.

Los partidos de la fase de grupos son los más económicos, pero se prevé mucha demanda para los encuentros de selecciones de primer nivel, tanto en los canales oficiales como en la reventa.

Las entradas más baratas para el partido entre Túnez y Países Bajos costarán entre 80 y 150 dólares, según la ubicación y la disponibilidad.

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 420 $ 600 $ - 1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150 $ - 300 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 220 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Quienes busquen las tarifas más bajas deben revisar con frecuencia las plataformas de reventa, pues los precios fluctúan a medida que se acerca el partido.

Todo lo que necesitas saber sobre el GEHA Field del Arrowhead Stadium

El partido entre Túnez y Países Bajos se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, uno de los estadios más ruidosos y emblemáticos de Estados Unidos.

Famoso por albergar a los Kansas City Chiefs de la NFL, el recinto es conocido por su ambiente electrizante.

Se espera que el estadio acoja a más de 70 000 aficionados durante los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA, lo que lo convierte en uno de los recintos principales del torneo de 2026.

Se espera un ambiente vibrante: los aficionados holandeses suelen viajar en gran número y los tunecinos crean una atmósfera apasionada.