Cómo comprar entradas para el partido Suecia-Túnez: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Estadio BBVA y mucho más

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue en Norteamérica con un duelo de fase de grupos entre Suecia y Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey.

Suecia, con su sólida estructura europea, se mide a la intensidad y la organización defensiva de Túnez.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para comprar entradas para el Suecia vs. Túnez, incluyendo precios, dónde comprarlas, paquetes de hospitalidad y cómo conseguir las más baratas antes de que se agoten.

¿Cuándo es el Suecia vs Túnez?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Suecia vs. Túnez Estadio BBVA, Monterrey Entradas

Calendario de Suecia en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Suecia vs. Túnez Estadio BBVA, Monterrey Entradas 20 de junio de 2026 Suecia vs. Japón AT&T Stadium, Texas Entradas 25 de junio de 2026 Suecia contra Países Bajos Estadio NRG, NRG Park. Entradas

Calendario de Túnez en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Suecia vs. Túnez Estadio BBVA, Monterrey Entradas 20 de junio de 2026 Túnez vs. Países Bajos Estadio BBVA, Monterrey Entradas 25 de junio de 2026 Túnez vs. Japón GEHA Field en el Arrowhead Stadium, Kansas Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Suecia y Túnez?

Hay varias formas de conseguir entradas, pero se agotarán rápido a medida que se acerque el torneo.

Venta oficial de la FIFA: Las entradas restantes se venden por fases, por orden de llegada, a través de la plataforma oficial de la FIFA.

Las entradas restantes se venden por fases, por orden de llegada, a través de la plataforma oficial de la FIFA. Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas verificadas directamente a otros a su valor nominal.

los aficionados pueden comprar entradas verificadas directamente a otros a su valor nominal. Plataformas secundarias: mercados como StubHub ofrecen acceso rápido cuando se agota el stock oficial.

mercados como StubHub ofrecen acceso rápido cuando se agota el stock oficial. Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salas exclusivas, comida y bebida, y experiencias mejoradas el día del partido.

Todas las entradas son digitales y se gestionan mediante la app oficial de la FIFA, por lo que se requiere acceso móvil para ingresar al estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para Suecia vs Túnez?

Los precios varían según categoría, demanda y ubicación dentro del Estadio BBVA.

Las entradas más baratas para la fase de grupos parten desde unos 60 USD, pero la demanda hará que suban cerca de la fecha del partido.

Categoría Fase de grupos Fases eliminatorias Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio BBVA

El Estadio BBVA de Monterrey, uno de los más modernos de México, será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Su llamativo diseño y el entorno montañoso lo convierten en uno de los escenarios más impresionantes del torneo.

Con capacidad para más de 50 000 espectadores, promete un ambiente vibrante para el encuentro entre Suecia y Túnez, con aficionados llegados de ambos continentes.