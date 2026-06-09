La Copa Mundial de la FIFA 2026 llevará el mejor fútbol internacional a todo el mundo. Uno de los duelos más esperados enfrentará a Senegal e Irak en el BMO Field de Toronto el 26 de junio.

Se prevé que Toronto sea una de las sedes más concurridas del torneo, así que la demanda de entradas para el BMO Field será alta.

GOAL tiene toda la información que necesitas para comprar entradas, con precios y detalles del estadio.

¿Cuándo es el Senegal-Irak?

Fecha y hora Partido (hora local de inicio) Lugar Entradas Viernes 26 de junio Senegal vs Irak (15:00, hora del Este) BMO Field, Toronto Entradas

Partidos de Senegal en la Copa del Mundo de 2026

Sigue a los Leones de Teranga en el Grupo I.

Fecha Partido Lugar y ciudad Entradas 16 de junio de 2026 Francia vs. Senegal MetLife Stadium , East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. Entradas 22 de junio de 2026 Noruega vs. Senegal MetLife Stadium , East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. Entradas 26 de junio de 2026 Senegal vs. Irak BMO Field, Toronto, Canadá Entradas

Calendario de Irak para el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Irak vs. Noruega Estadio Gillette (Boston/Foxborough, EE. UU.) Entradas 22 de junio de 2026 Francia vs. Irak Lincoln Financial Field (Filadelfia, EE. UU.) Entradas 26 de junio de 2026 Senegal vs Irak BMO Field (Toronto, Canadá) Entradas

Cómo comprar entradas para Senegal vs Irak

Ya finalizaron los sorteos oficiales (preventa Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA. Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo. Mercados secundarios: También puedes buscar en plataformas como StubHub, pero revisa siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Senegal vs Irak?

La FIFA ha introducido precios dinámicos para el Mundial de 2026, por lo que el coste varía según demanda, categoría de asiento y fase del torneo.

Los encuentros de la fase de grupos suelen ser los más económicos, sobre todo para quienes compran en las primeras etapas y eligen asientos de categorías inferiores.

Se estima que las entradas más baratas para Senegal-Irak oscilarán entre 70 y 150 dólares, según ubicación y demanda de reventa.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150 $ - 280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Quienes busquen las entradas más baratas deben consultar la disponibilidad con frecuencia, pues los precios de reventa cambian rápido según la demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field

El partido entre Senegal e Irak se jugará en el BMO Field de Toronto, hogar del Toronto FC y uno de los estadios más destacados de Canadá.

Ubicado cerca del centro de Toronto, el estadio ha albergado partidos internacionales, encuentros de la MLS y eventos mundiales, por lo que será clave para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras las obras de ampliación, el estadio podrá acoger a más de 45 000 espectadores durante la Copa del Mundo.

Con la presencia de las apasionadas aficiones de Senegal e Irak, se prevé uno de los ambientes más animados de la fase de grupos.