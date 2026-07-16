Inglaterra soñaba con la final del Mundial de la FIFA, pero su camino se interrumpió en semifinales. A pesar de su gran campaña, los «Tres Leones» de Thomas Tuchel cayeron 1-2 ante Argentina en Atlanta.
Ahora se medirá a Francia en el partido por el tercer puesto en el Miami Stadium.
La Bota de Oro sigue abierta: Harry Kane y Jude Bellingham (6 goles) persiguen a Kylian Mbappé (8) y Lionel Messi (9).
Resultados de Inglaterra en el Mundial 2026
|Fecha
|Partido (hora local de inicio)
|Sede
|Resultado final / Entradas
|Miércoles 17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)
|Estadio AT&T, Dallas
|Inglaterra ganó 4-2
|Martes 23 de junio
|Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)
|Estadio Gillette, Foxborough
|0-0
|Sábado 27 de junio
|Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET)
|Estadio MetLife, East Rutherford
|Inglaterra ganó 2-0
|Miércoles 1 de julio
|Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)
|Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
|Inglaterra ganó 2-1
|Domingo 5 de julio
|México vs. Inglaterra (18:00 h CST)
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|Inglaterra ganó 3-2
|Sábado 10 de julio
|Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este)
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|Inglaterra ganó 2-1 (en la prórroga)
|Miércoles 15 de julio
|Inglaterra vs. Argentina (15:00, hora del Este)
|Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
|1-2
|Sábado 18 de julio
|Inglaterra vs. Francia
|Estadio Hard Rock, Miami Gardens
|Comprar entradas
Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra 2026
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
Entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?
La FIFA aplica precios variables.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:
|Fechas
|Fase / Categoría
|Rango de precios oficial
|Rango estimado en reventa
|14–15 de julio
|Semifinales
|930–3295 $
|1.500–9.500 $ (3.721 $)
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto
|250 $ – 800 $
|500–3.500 $ (1.480 $)
|19 de julio
|Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|5.900–38.000 $+ (15.240 $)
El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026
Al terminar primera del Grupo L, estos son sus partidos previos a la final:
Tras vencer a Noruega en cuartos, Inglaterra viajará a Atlanta para medirse a Argentina el miércoles 15 de julio.
Se han cruzado en cinco Copas del Mundo desde 1962. Aunque Inglaterra perdió de forma memorable en 1986 (la «Mano de Dios» de Maradona) y en 1998 (expulsión de Beckham), los Tres Leones lideran 3-2 en el historial.
De ganar, se medirá con Francia o España en la final.
|Fecha (hora local de inicio)
|Ronda
|Estadio
|Posible emparejamiento
|Entradas
|15 de julio (15:00 h, hora del Este)
|Semifinales
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|Inglaterra vs. Argentina
|19 de julio (15:00 h, hora del Este)
|Final
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España
Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación
Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Harry Kane y Jude Bellingham, con seis tantos cada uno, aún aspiran al título.
|Jugador (Selección)
|Goles
|Próximo partido – Entradas
|Kylian Mbappé (Francia)
|8
|vs. España – Entradas
|Lionel Messi (Argentina)
|8
|vs Inglaterra - Entradas
|Erling Haaland (Noruega)
|7
|Eliminado
|Harry Kane (Inglaterra)
|6
|vs Argentina – Entradas
|Jude Bellingham (Inglaterra)
|6
|vs. Argentina – Entradas
|Ousmane Dembélé (Francia)
|5
|vs. España - Entradas
|Vinícius Júnior (Brasil)
|4
|Eliminado
|Julián Quiñones (México)
|4
|Eliminado
|Ismaïla Sarr (Senegal)
|4
|Eliminado
|Mikel Oyarzabal (España)
|4
|vs Francia - Entradas
Qué esperar de Inglaterra en el Mundial 2026
Pese a un inicio irregular en la eliminatoria, con triunfos ajustados ante Andorra, Inglaterra ha mejorado bajo Thomas Tuchel.
Terminó primera de su grupo con ocho victorias en ocho partidos, marcando 22 goles y sin encajar ninguno, y se convirtió en la primera selección europea en sellar su pase a la fase final del Mundial. Los aficionados ingleses rezan ahora para que 60 años de sufrimiento lleguen por fin a su fin.
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación puedes ver las ciudades y los estadios que ya se usaron o se usarán:
|País
|Estadio (ciudad)
|Aforo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|44 315
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|72 766
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Foxborough)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG (Houston)
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Inglewood)
|69 650
|Estadio Hard Rock (Miami Gardens)
|64 091
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65 827
|Estadio Levi's (Santa Clara)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123