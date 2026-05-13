Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
World Cup
team-logoParaguay
Levi's Stadium
team-logoAustralia
Book Paraguay vs Australia tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas para el partido Paraguay-Australia: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Levi's Stadium y mucho más

SHOPPING
Tickets

Aquí te explicamos exactamente cómo conseguir entradas para el Mundial, incluidos los precios.

Paraguay y Australia se enfrentan en el Mundial 2026 en un momento clave del Grupo D.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega Paraguay vs. Australia en el Mundial 2026?

Consulta el calendario de Paraguay en el Mundial 2026.

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

12 de junio de 2026

Estados Unidos vs. Paraguay

Estadio SoFi, Inglewood

Entradas

19 de junio de 2026

Turquía vs. Paraguay

Estadio Levi's, Santa Clara

Entradas

26 de junio de 2026

Paraguay vs. Australia

Estadio Levi's, Santa Clara

Entradas

Partidos de Australia en el Mundial 2026

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

13 de junio de 2026

Australia vs. Turquía

Estadio BC Place, Vancouver

Entradas

19 de junio de 2025

Estados Unidos vs. Australia

Lumen Field, Seattle

Entradas

26 de junio de 2026

Paraguay vs. Australia

Levi's Stadium, Santa Clara

Entradas

¿Cómo comprar entradas para Paraguay vs. Australia?

Las principales loterías oficiales de entradas para el Mundial (incluidas la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios) ya terminaron. Por la alta demanda, las localidades disponibles en las fases iniciales son muy escasas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • La venta de últimahora ya está activa y funciona por orden de llegada: transacciones en tiempo real. Es la última oportunidad de comprar directamente a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, sobre todo para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paraguay-Australia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Paraguay-Australia, hoy resultan accesibles para quienes tienen presupuesto limitado. Al ser el último partido de la fase de grupos para la anfitriona, se prevé una alta demanda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan los 400-550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

  • Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $
  • Categoría 2 (nivel medio): 800-1300 $
  • Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $
  • Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Se espera una alta demanda local, ya que California es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión. Para quienes tengan un presupuesto limitado, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y así disfrutar de este partido de alto nivel en el Levi’s Stadium.

Historial de enfrentamientos entre Paraguay y Australia

PAR

Últimos partidos

AUS

0

Victorias

1

Empate

1

Victoria

1

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
0/2
Ambos equipos anotaron
1/2

Todo lo que necesitas saber sobre el Levi's Stadium

El Levi's Stadium es uno de los estadios más sostenibles del mundo, con un «techo vivo» y paneles solares que aportan energía en los partidos.

Puede ampliarse para albergar a unos 71 000 espectadores en grandes partidos internacionales. Acogerá seis encuentros de la Copa del Mundo de 2026, incluido uno de la ronda de 32 el 1 de julio.

Un tejado verde de 2500 m² en la torre de palcos regula la temperatura del edificio y ofrece un aspecto único en las imágenes aéreas.

Como sede del equipo de Silicon Valley, ofrece una de las conexiones Wi-Fi más rápidas de cualquier recinto deportivo, capaz de soportar a decenas de miles de aficionados transmitiendo y compartiendo contenido al mismo tiempo.