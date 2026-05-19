Cómo comprar entradas para el partido Panamá-Inglaterra: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el MetLife Stadium y mucho más

Inglaterra cerrará su participación en el Grupo L del Mundial 2026 enfrentando a Panamá el 27 de junio.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur en el Mundial de 2026?

Consulta el calendario completo de Panamá en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Ghana vs. Panamá BMO Field, Toronto Entradas 23 de junio de 2025 Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto Entradas 27 de junio de 2026 Panamá vs. Inglaterra Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

Calendario de Inglaterra para la Copa del Mundo de 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio Inglaterra vs. Croacia Estadio AT&T, Dallas Entradas 23 de junio Inglaterra vs. Ghana Estadio Gillette, Massachusetts Entradas 27 de junio Panamá vs. Inglaterra Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Panamá vs Inglaterra?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha reducido al mínimo las entradas disponibles en estas fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Panamá-Inglaterra?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el Panamá vs. Inglaterra en Nueva Jersey, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para quienes tienen presupuesto limitado. Como la selección anfitriona jugará su último partido de la fase de grupos, se espera una de las demandas más altas de la primera ronda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan los 400-550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (Nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Como Nueva Jersey es un destino internacional clave y base del equipo anfitrión, se prevé una demanda local muy alta. Por ello, conseguir cuanto antes las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para los aficionados con presupuesto limitado que quieran vivir este partido de alto nivel.

Historial de enfrentamientos entre Panamá e Inglaterra

PAN Último partidos ENG 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria England 6 - 1 Panama 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium

El MetLife Stadium, en el complejo deportivo Meadowlands de East Rutherford, Nueva Jersey, está a ocho kilómetros al oeste de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y alberga a los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.

El MetLife Stadium tiene amplia experiencia en fútbol: acogió la Copa Oro de la CONCACAF en 2011 y 2015, y la Copa América en 2024.

Para preparar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en enero acogió la final de la Copa Mundial de Clubes, en la que el Chelsea venció al París Saint-Germain ante 81 118 espectadores.